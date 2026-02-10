Roger Puig enforquilla a l’última porta de la primera mànega en l’eslàlom final de la Copa del Món

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, no ha pogut completar avui l’eslàlom (SL) que tancava la Copa del Món, a Veysonnaz (Suïssa), després d’enforquillar-se a l’última porta de la primera mànega, quan encara tenia opcions reals de tornar a signar un resultat destacat. Tot i que Puig no estava realitzant una baixada especialment fluida, el crono a l’arribada marcava el novè millor temps provisional, un registre que li hauria permès afrontar la segona mànega amb opcions de corregir errors i lluitar de nou per un top-10. Malauradament, l’errada a l’última porta ha posat fi a la seva cursa abans de poder disputar la mànega decisiva.
Amb aquesta prova es dona per finalitzada la temporada de la Copa del Món, en una jornada en què s’han repartit els globus de cristall als guanyadors de les diferents disciplines i de la classificació general.
Pel que fa al balanç final de la temporada, Roger Puig tanca la classificació d’eslàlom en 18a posició, mentre que a la general (Overall de totes les disciplines) aconsegueix un magnífic 8è lloc, el millor resultat de tota la seva carrera esportiva.
Es tracta, a més, d’un resultat històric per a Andorra, ja que mai abans un esquiador del país havia assolit una posició tan alta a la classificació general de la Copa del Món, convertint aquesta temporada en una fita per a l’esquí andorrà.