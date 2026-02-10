Docents de l’Alt Urgell i d’arreu del Pirineu s’afegeixen a la vaga d’ensenyament convocada per a aquest dimecres

Diverses organitzacions del món de l’educació, entre elles el principal sindicat del sector (USTEC-STES), han convocat una jornada de vaga de docents i de personal educatiu arreu de Catalunya per a aquest dimecres, 11 de febrer. A l’Alt Pirineu i Aran s’han preparat un conjunt de mobilitzacions o actes per a una jornada en què volen reclamar principalment un reforç de personal, una reducció de la burocràcia i millores salarials. A més d’USTEC, també s’hi han adherit ASPEPC-SPS, CCOO, la CGT, la UGT i la Intersindical.
A la Seu d’Urgell, per a aquest dimarts els convocants han organitzat una assemblea, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic El Passeig, en el marc de la qual també elaboraran materials i d’altres pancartes. De cara a demà dimecres han previst la presència de piquets informatius a l’Institut Joan Brudieu, a partir de 2/4 de 9 del matí, i un esmorzar popular a la plaça del Camp del Codina (10.30 h). Des del mateix indret, al cap d’una hora (11.30 h) començaran la manifestació.
Paral·lelament, a Puigcerdà hi haurà una manifestació a la mateixa hora que a la Seu, a 2/4 de 12 del migdia, que sortirà des de l’Escola Llums del Nord i pujarà al centre de la vila per a arribar a la plaça de l’Ajuntament. Al Pallars Jussà, aquest dimarts hi havia prevista una tancada a l’Escola de Salàs de Pallars (a les 5 de la tarda). Ja dimecres, a Tremp, des de les 10 del matí faran un taller de pancartes i un esmorzar reivindicatiu davant la delegació del Departament d’Educació a l’Alt Pirineu i Aran, des d’on a les 12 del migdia començarà una manifestació. I a Vielha, també a les 12 del migdia, es farà una concentració davant l’edifici del Conselh Generau d’Aran.
Des dels sindicats que s’hi han adherit han publicat un manifest en què diuen que “les accions als centres educatius són l’indicador més clar del compromís del col·lectiu” i són també “l’expressió d’un conflicte insostenible que anem arrossegant des de fa molt temps”, perquè “no són la suma d’exigències puntuals, sinó l’aflorament d’un seguit de problemes estructurals”. Entre les principals reivindicacions, esmenten la reducció de ràtios d’alumnes per aula, disminució de la burocràcia, increment de recursos humans als centres, recursos per a l’atenció a la diversitat, millora salarial per a tots els col·lectius de l’educació pública i “recuperació de la democràcia” en el funcionament intern. Amb tot plegat volen “aconseguir la dignificació de la professió” perquè veuen “cada cop més difícil ensenyar amb dignitat”.
Després d’un primer trimestre de protestes sostingudes, expliquen, “el conflicte educatiu continua viu i s’intensifica”. Recorden que ja hi va haver manifestacions el 15 de novembre passat, a Barcelona, o el 10 de desembre, a Lleida, i no descarten més dies de vaga ben aviat, a causa d’unes condicions laborals que consideren “insostenibles”. El col·lectiu conclou que “només millorant les condicions laborals del col·lectiu, millorarem la qualitat de l’educació”.