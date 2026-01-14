Roger Puig, 8è al descens de la Copa del Món de Saalbach i suma 32 punts més

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha aconseguit aquest dimecres una destacada vuitena posició al descens (DH) de la Copa del Món disputat a Saalbach, després de completar una bona baixada malgrat alguns petits errors. Puig ha creuat la línia d’arribada a 1,54 segons del vencedor i ha sumat 32 punts més, tant per a la classificació general de descens com per a la general overall del circuit.
L’andorrà ha mostrat un esquí sòlid i amb bon ritme al llarg del traçat, mantenint-se competitiu en els sectors de més velocitat, arribant a una velocitat punta de 125 km/h. Tot i això, alguns detalls puntuals l’han privat d’esgarrapar unes dècimes que li haurien permès acostar-se encara més als llocs capdavanters.
La victòria ha estat per al canadenc, Alexis Guimond, amb el francès, Arthur Bauchet, en segona posició i el suís, Robin Cuche, completant el podi.
Amb aquest resultat, Roger Puig reforça el seu bon moment en les disciplines de velocitat i consolida la seva presència entre els millors del circuit, en una prova exigent on cada error es paga car. El calendari de Copa del Món continuarà amb els pròxims compromisos del circuit, amb dos supergegants, el 16 i el 17 de gener.