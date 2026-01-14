Moreno 27a i Caminal “out” en perdre un esquí al descens de la Copa d’Europa de Pass Thurn

La Copa d’Europa de Pass Thurn (Àustria) ha celebrat, aquest dimecres, la primera cursa de descens, la que comptava amb les dues esquiadores del Principat, Cande Moreno i Jordina Caminal. Moreno ha estat 27a mentre que Caminal no ha pogut finalitzar en saltar-se-li un esquí a la part final. Així, Cande Moreno, que sortia amb el dorsal 34, ha estat 27a amb 1.36.10, a 2.04 de la guanyadora, la italiana Sara Allemand, que s’ha imposat amb 1.34.06 sobre les austríaques Anna Schilcher (+0.09) i Leone Zegg (+0.61). L’andorrana cometia una errada a la part plana i perdia velocitat, amb la qual cosa finalment ha anat a la 27a posició, després que en el segon sector marquès el 7è temps.
Jordina Caminal, per la seva part, estava fent uns bons temps, 6è al primer sector, i tot i que en el sector feia el 28è, finalment perdia l’esquí i no podia continuar, tot i que sense conseqüències.
Dijous, nova oportunitat en aquesta Copa d’Europa, en aquest cas només amb Jordina Caminal, ja que Cande Moreno serà a Tarvisio al primer entrenament oficial de la Copa del Món, que es disputa durant el cap de setmana a l’estació italiana.