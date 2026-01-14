Astrié lamenta que el PS i Concòrdia “vulguin fer creure a la ciutadania que la pujada de preus de l’escola bressol ha estat un error tipogràfic”

“Ens han volgut fer creure que és un error, però no ho és”. Així de contundent s’ha mostrat aquest dimecres el conseller de Demòcrates al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, “arran de la decisió de la majoria comunal del PS i de Concòrdia de rectificar i aturar la pujada de preus públics de les escoles bressol de la parròquia”. Astrié ha lamentat que s’escudin en un error tipogràfic al BOPA, però ha celebrat, defensant el poder adquisitiu de les famílies, la decisió de fer marxa enrere, la qual ha estat fruit de “la fiscalització que hem fet des de la nova bancada”. “Si no arribem a queixar-nos, dubto que la majoria hagués sortit a justificar-se i hagués reaccionat”, ha afegit.
Segons relaten els Demòcrates, a mitjans de desembre, “la majoria va aprovar en sessió de Consell de Comú l’increment de nombrosos preus públics, taxes i impostos comunals, entre els quals l’augment de 28 euros mensuals de l’escola bressol per a residents. A més, van sumar-hi l’eliminació del descompte del 45% per al segon fill inscit”.
Tot plegat, afegeixen des de Demòcrates, “ha suposat un encariment molt pronunciat d’un servei bàsic i essencial per a la conciliació familiar”. Ja en aquella sessió, els consellers de DA, Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, van votar en contra dels increments i van “demanar a la majoria que s’ho repensés, cosa que no va fer”. Ara, arran de les queixes ciutadanes, i les denúncies reiterades de l’oposició, a través “d’una fiscalització responsable”, amb càlculs del que suposa per a les famílies el conjunt d’augments, “la majoria ha anunciat que publicaran al BOPA uns preus públics a la baixa de l’escola bressol. Han reaccionat perquè hem aixecat la veu denunciant les pujades que afecten la butxaca de les ciutadanes i ciutadans de la parròquia”, ha manifestat Astrié.
El conseller ha lamentat que l’equip encapçalat per Sergi González “vulgui fer creure a la ciutadania que ha estat un error, quan al desembre es va enviar un missatge intern a les famílies amb els preus a l’alça, que són els que es van publicar al BOPA”. A més, afegeix, “a finals de mes es va enviar un segon missatge a les famílies anunciant que s’aturava la facturació fins al 22 de gener, sense explicitar en cap moment que hi havia hagut un error. Amagar-se darrere un error de tipografia al BOPA només demostra una mica de covardia i mesquineria”, ha resumit.
A més, ha afegit que aquesta manca de comunicació i transparència “ha generat incertesa” a les famílies. “Per què no van comunicar-los que es tractava d’un error i que rectificarien els preus?”, s’ha qüestionat Astrié.
Així mateix, ha criticat la decisió de treure el descompte per segon fill, amb la justificació que poca gent s’hi acollia, segons ha dit la majoria: “Si són poques les famílies, per què ho toques? Si a tu et genera poc impacte, per què ho toques? Estem parlant d’un Comú socialista, ens sembla incongruent”.
Finalment, Astrié ha demanat que, ja que al·leguen un error tipogràfic amb les escoles bressol i que serà esmenat, “potser també hi ha errors en els augments dels preus dels aparcaments, la taxa d’higiene, l’enllumenat, el Foc i Lloc o l’abonament dels Serradells; potser els hem de demanar que revisin tota l’ordinació”.
En aquest sentit, ha recordat al PS i Concòrdia que “un pressupost reposa sobre xifres, amb un càlcul equilibrat d’ingressos i despeses, si es modifiquen els preus, automàticament el pressupost per al 2026 queda desvirtuat”. Per tant, ha demanat que es “miri bé el procediment legal”, perquè “no és tan fàcil rectificar a través d’un BOPA, això necessitarà sotmetre-ho a Consell de Comú”, ha considerat