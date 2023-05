Robòtica social per a treballar amb alumnes amb TEA

Alumnes de La Salle la Seu (RàdioSeu)

Les Festes de La Salle la Seu d’Urgell s’han tancat enguany amb la presentació del Projecte Divintech (Diversitat, Inclusió i Tecnologia). La iniciativa ha permès desenvolupar dos robots socials, batejats com a Mika i Ton, que s’utilitzen a l’aula per a ajudar els alumnes que presenten necessitats educatives especials. L’objectiu final és afavorir-ne el desenvolupament, l’assoliment dels aprenentatges i la socialització.

El projecte de robòtica social és possible gràcies a la col·laboració de l’empresa A. Miquel Linde, Peusa i l’Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu (IDAPA). L’acció educativa s’implementa al SIEI (Suport Intensiu per a l’Educació Inclusiva) i esdevé un recurs que permet l’alumnat poder treballar les seves habilitats socials i emocions d’una manera més real. Cal recordar que, el SIEI és un suport que té adscrit joves de les etapes d’Infantil, Primària i ESO que pateixen trastorns de l’espectre autista (TEA), discapacitat intel·lectual o SAF, entre d’altres.

El projecte Divintech es va engegar gràcies a l’acord amb la Universitat La Salle Ramon Llull a Barcelona (URL) i el Campus Madrid de La Salle (UAM). El centre universitari barceloní aporta la seva extensa recerca en tecnologia i robòtica i el de Madrid incorpora l’experiència en psicopedagogia i pedagogia en TEA. Per tal d’avaluar com la interacció dels robots amb els infants i joves del SIEI propicia els aprenentatges, es farà un estudi en una tesi doctoral a càrrec de la Selene Caro, doctoranda tutoritzada per Xavier Canaleta, catedràtic de la Universitat La Salle Ramon Llull.

La recerca analitzarà com l’usuari 4, escollit com a alumne amb TEA per a dur a terme l’estudi, interacciona amb el robot i determinarà si millora el seu nivell d’atenció, de relació i d’aprenentatge. L’objectiu final de la tesi és poder traslladar el resultat de l’estudi a tots aquells centres que ho puguin aplicar al seu alumnat amb aquestes o altres dificultats.