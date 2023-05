Baró, Pujol i Nazzaro lideren la renovació jove del PS

Els integrants de la rejovenida executiva del PS (PS)

Pere Baró és el nou president del Partit Socialdemòcrata d’Andorra. Així ho ha decidit la militància en el XXè Congrés ordinari del partit, que s’ha celebrat, avui dissabte, a la seu del PS. La nova executiva estarà formada per Pere Baró com a president, Marta Pujol com a primera secretària, Maria Nazzaro com a secretària d’Organització, Sergi González com a portaveu, Maria del Carmen Garcia, Joao de Melo, Gerard Alís com a vocals i Tomàs González com a coordinador de la JSA.

La nova executiva té com a objectiu principal impulsar el PS a través d’una renovació de la imatge, la reactivació dels comitès locals a totes les parròquies, la promoció d’actes, trobades i activitats i la millora de tots els canals de comunicació, entre d’altres.

D’altra banda, la militància del PS també ha escollit el nou Comitè Directiu, format per Maria Alaminos, Vicenç Alay, Jean-Michel Armengol, Josep Maria Cucalón, Jordi Font, Mariona González, Antoni Miralles, Tomàs Riart, M. Carmen Sánchez i Jordi Torné, que també conformaran les conselleres generals Judith Salazar i Susanna Vela, els membres de l’executiva, els consellers de comú i els coordinadors dels comitès locals. Així mateix, s’ha votat pel defensor de l’afiliat que ha recaigut en Jan Cartes.

Finalment, el partit comptarà a partir d’ara amb una secretaria de Polítiques d’Igualtat que durà a terme la també presidenta del Grup parlamentari, Judith Salazar. Aquest òrgan s’encarregarà de proposar i promoure l’aplicació de polítiques d’igualtat que afectin les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, les persones amb diversitat funcional i altres col·lectius discriminats.