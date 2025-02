Revolta Pagesa diu que no tallarà l’accés amb Andorra aquest cap de setmana

Una de les moltes jornades de protesta dels pagesos catalans (ATV)

Les mobilitzacions convocades per Revolta Pagesa, que inicialment estaven previstes per a aquest divendres a la frontera del riu Runer, finalment no es faran. Així ho han confirmat fonts de la plataforma aquest dimecres, que han anunciat que les accions començaran el dilluns vinent. Els talls de trànsit afectaran la zona del coll d’Ares i l’Alta Ribagorça, amb una durada indefinida.

Aquesta plataforma, que agrupa més de 1.200 pagesos de Catalunya, protesta per la manca de resposta de l’Administració davant les demandes del sector, en especial pel que fa a les dificultats econòmiques i les condicions laborals del camp. Per la seva banda, Unió de Pagesos ha decidit desmarcar-se d’aquestes accions de protesta.

Tot i que inicialment es va barallar la possibilitat que les mobilitzacions afectessin també Andorra, finalment, això no es materialitzarà. Les accions previstes afectaran les vies de la zona de l’Alta Ribagorça i el coll d’Ares, i no es descarta que es mantinguin de manera indefinida fins que les reivindicacions siguin ateses.