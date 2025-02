La Policia investiga la violació en grup d’una noia al Tarter

Despatx central de la Policia (Policia d’Andorra)

Segons informa aquest dijous AndorraDifusió, en aquests moments es manté oberta una investigació policial per una violació en grup. Hauria passat durant el passat cap de setmana al Tarter. De moment la Policia només ha reconegut que s’ha tramitat una denúncia i que, entre altres aspectes, s’ha de determinar el nombre d’homes que hi haurien participat i en quin grau, així com les circumstàncies que haurien envoltat els fets.

La víctima d’aquesta agressió sexual en grup, una noia jove, havia sortit de festa per alguns locals de la població canillenca. En un moment donat, ja ben entrada la matinada de diumenge, s’hauria vist forçada per un grup d’homes.