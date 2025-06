“Reviu Ràmio” celebra la 4a edició amb propostes culturals i esportives per a donar a conèixer l’entorn

Ràmio torna a agafar vida amb l’arribada del bon temps (comuee)

Ràmio es convertirà per quart any consecutiu en l’escenari de la festa Reviu Ràmio, una celebració amb un objectiu clar: donar a conèixer a la ciutadania el patrimoni natural i cultural de la vall del Madriu-Perafita-Claror, mitjançant activitats lúdiques i divulgatives pensades per a tots els públics.

Reviu Ràmio, que tindrà lloc el pròxim diumenge, 6 de juliol, oferirà als participants dues opcions per a accedir a Ràmio. La primera serà una sortida de plantes remeieres (de 09.15 h a 11.30 h), que s’iniciarà des de la Plana i permetrà descobrir les espècies vegetals autòctones vinculades a la tradició medicinal i gastronòmica local, així com conèixer millor el seu hàbitat. La segona opció, més indicada per als amants de l’aventura, consistirà en fer la via ferrada del Roc dels Esquers amb guia, amb sortida des del pàrquing de la Plana (de 08.30 h a 12.00 h).

Al llarg del matí, i des de Ràmio mateix, es duran a terme altres activitats com ara dues visites culturals guiades per a conèixer millor Ràmio i el seu entorn (de 10.30 h a 11.15 h i de 11.30 h a 12.15 h), una activitat d’orientació a la muntanya (de 10.30 h a 11.30 h) i una sessió de ioga a l’aire lliure, en plena natura (de 09.30 h a 11.00 h).

La festa culminarà amb una botifarrada popular (13.30 h), que comptarà amb música d’acordió en directe i l’animació d’Escape Andorra, creant un ambient festiu i acollidor per a tothom.

Per a participar en les activitats i en la botifarrada, cal fer una inscripció prèvia a través del web www.e-e.ad. A més, per a facilitar l’accés fins al punt d’inici del camí cap a Ràmio, el Comú d’Escaldes-Engordany habilitarà un servei de bus gratuït fins a Engolasters, amb sortida a les 09.00 h des de la parada de Caldea.