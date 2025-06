El descens i el cross-country de la Copa del Món UCI de BTT tornen a Pal Arinsal amb protagonisme per a 16 equips convidats

La Copa del Món UCI de BTT, a punt d’aterrar a Pal Arinsal. Foto: Cedida

La Copa del Món UCI de BTT de Pal Arinsal ja és a tocar. Manquen pocs dies per a que Andorra aculli del 9 al 13 de juliol, l’11a ronda de la temporada, on ja s’han confirmat 16 equips wildcard (vuit en la disciplina de descens i vuit en cross-country) que competiran al costat dels millors ciclistes del món.

La selecció ha estat especialment exigent en cross-country, on només vuit dels setze equips candidats han aconseguit plaça. En canvi, en la modalitat de descens, tots els aspirants han estat acceptats. Entre els equips convidats destaca la presència del Bike Team Solothurn, que debutarà enguany a la Copa del Món amb una combinació de joventut i experiència.

El suís Fabio Püntener, amb podi recent a l’Olympic Cross-country a Àustria, i la jove Fiona Schibler, guanyadora U23 a Leogang, són dos dels noms que arriben amb força. També repeteixen equips habituals al circuit, com Lexware Mountainbike Team, que manté una ratxa impecable de classificacions com a wildcard.

En descens, tornen a escena Goodman Santacruz, Rogue Racing – SR Suntour i Kenda NS Bikes UR Team, habituals en les millors classificacions. Els equips convidats no només completen la graella, sinó que sovint trepitgen el podi. En les darreres proves disputades, corredors com Ramona Forchini, Paul Schehl o Vida López de San Román han demostrat que poden competir de tu a tu amb l’elit mundial.

Amb l’expectació creixent per la cita andorrana, es preveu una gran afluència d’aficionats locals i internacionals. Pal Arinsal torna a consolidar-se com un escenari privilegiat per a la bicicleta de muntanya, tant per la seva exigència tècnica com per l’entorn natural privilegiat.





Equips wildcard confirmats per a la ronda d’Andorra

Cross-country:

BIXS Performance Race Team

Lexware Mountainbike Team

Bike Team Solothurn

Massi

Cabtech Racing Team

Scott Creuse Oxygene Gueret

Trek Future Racing

Trinity Racing

Descens: