Revitalitza la mirada i esborra els signes del cansament amb el contorn d’ulls

El contorn d’ulls és un dels cosmètics que més necessitem en el nostre dia a dia per a esborrar els signes del cansament i la fatiga. La pell d’aquesta zona és especialment sensible i requereix productes de qualitat que tinguin un efecte revitalitzant i calmant. La cosmètica vegana té molt a dir en aquest repte i, com cada vegada estem més interessades a conèixer el seu univers, aquí tenim una entrada que conjuga els dos interessos. No et perdis aquest post sobre contorns d’ulls.

El contorn d’ulls

Són necessaris uns productes específics per a aquesta zona? L’àrea del contorn d’ulls presenta un ph diferent del de la resta del cutis, això fa que sigui especialment delicada i sensible a l’aparició dels signes d’envelliment. A més, es manifesten, amb especial intensitat, els signes d’estrès, la falta de somni i els hàbits poc saludables. Així, per a aconseguir l’efecte “bona cara” és molt important centrar l’atenció en el seu tractament amb productes específics. Emprar crema o sèrums genèrics serà sempre millor que no utilitzar res, però amb ells no obtindràs resultats tan beneficiosos com amb el contorn d’ulls.

Encara que per a esborrar aquests signes sigui de gran ajuda el corrector, abans de tapar la pell necessitem tractar-la amb manyaga i eficàcia. Especialment per a aquesta zona, el mercat de la cosmètica disposa d’infinitat de contorns d’ulls que refresquen i revitalitzen la zona, atenuant l’aparició de les bosses i ulleres i combatent alhora les línies d’expressió. Els ingredients descongestius, com la cafeïna o el te negre, són grans aliats per a la formulació d’aquests cosmètics. També és important que reafirmi i tonifiqui les parpelles, davant la pèrdua d’elastina i col·lagen.

Què ha d’aportar en aquest repte la cosmètica vegana (lliure d’ingredients procedents i generats per animals)? Molt, la cosmètica vegana s’obre un camí més ampli cada dia dins d’una filosofia que confia en que el benestar personal només pot estar en sintonia amb el del planeta. Cada vegada som més les que busquem productes amb ingredients naturals per a cuidar la nostra pell perquè anem coneixent tots els seus beneficis.

Per bellezactiva.com