Reunió tècnica de tardor de la FIS per a confirmar el calendari 2025-2026

Aquesta setmana s’ha celebrat a Zurich (Suïssa) l’habitual reunió tècnica de tardor de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) en la qual s’han confirmat els calendaris de la temporada 2025-2026 i s’han explicat les diferents novetats que afectaran algunes de les curses programades per a aquesta campanya. La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha format part de les diferents reunions que hi ha hagut aquesta setmana, amb la presència del seu president, Pepi Pintat, així com del vicepresident, Patrick Toussaint, el gerent Carles Visa, el delegat tècnic i vocal de la FAE, Antoni Crespo, el director esportiu de la secció d’esquí de fons, Xabier del Val, i el metge Bernat Escoda.
També hi ha assistit la delegació del Comitè organitzador de la Copa del Món Soldeu-El Tarter 2026, amb el director general, David Hidalgo, el director esportiu, Santi López, el secretari general, Marc Mitjana, i l’adjunt a la secretaria general, Irene Gómez. Tots han participat en les diferents reunions assignades a la seva àrea de treball, per a actualitzar calendaris, normatives i protocols d’actuació durant la temporada.
Així mateix, la FIS ha confirmat els calendaris de les diferents cites de la Copa del Món, de la Copa d’Europa i de les competicions children, així com el calendari global. A Andorra, per tant, tot es manté com estava previst, és a dir amb la Copa del Món femenina de velocitat a Soldeu-El Tarter de Grandvalira del 25 de febrer a l’1 de març -dies 25, 26 i 27 entrenament de descens, 28 la cursa de descens i l’1 de març el supergegant-, el Trofeu Borrufa del 26 al 29 de febrer, i els Campionats del Món de freeride, que acollirà Ordino-Arcalís de l’1 al 6 de febrer.