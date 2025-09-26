Brillant 46è lloc d’Adrià Ragada al Mundial de ciclisme de Ruanda

El ciclista del Principat, Adrià Ragada, ha efectuat una de les millors actuacions d’un corredor andorrà en uns mundials. La fita ha estat a Ruanda on es disputa el campionat. Amb una graella de sortida amb 121 participants, l’esportista de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) ha finalitzat en 46a posició final amb un temps de 4:13:26, a 15’59” del guanyador, l’italià Mark Finn. “Un resultat estratosfèric i històric per al ciclisme andorrà”, segons apunten des de l’ens federatiu.
Regada ha efectuat una cursa molt intel·ligent. Sabia que el circuit era dur i que amb el pas de les voltes anirien caient rivals. L’objectiu estava clar, treure’s l’espina clavada de l’any passat a Suïssa i acabar. El corredor ha tingut moments de tot, perquè els 164,6 quilòmetres de la prova han estat molt exigents. Tant que només han finalitzat 56 participants i no ho han pogut fer 65, cosa que certifica el nivell dels que han creuat la línia d’arribada, entre ells el ciclista de la FAC.
Amb una mitjana propera als 39 km/h, Adrià Regada ha deixat clar que al món del ciclisme ha vingut a patir. Ho ha sabut fer. Al final ha recollit el seu premi: aconseguir l’objectiu i créixer com a esportista.