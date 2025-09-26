Moreira, Padilla i Domingues disputaran, a Pontevedra, la segona jornada de la Lliga Nacional de Karate

Silvio Moreira, Aina Padilla i Paulo Domingues competiran aquest cap de setmana a la localitat espanyola de Pontevedra, on tindrà lloc la segona jornada de la Lliga Nacional de Karate. Després d’un primer capítol celebrat a La Nucia, els tres arriben amb la mirada posada a sumar punts clau per a apropar-se a la gran final de desembre.
La competició es dividirà en dos dies: el dissabte es disputaran les categories masculines, amb Silvio Moreira en kata sènior i Domingues en kumite cadet -52 kg, mentre que el diumenge serà el torn de la jornada femenina, amb Aina Padilla competint en kumite cadet -47 kg, on parteix amb opcions destacades gràcies a la seva cinquena posició en el rànquing estatal.
El sistema de la Lliga Nacional es resol en dues jornades classificatòries, de les quals només els vuit millors competidors de cada categoria obtindran el bitllet per a la fase decisiva. Pontevedra es presenta, doncs, com un punt clau en les aspiracions dels tres karatekes del Principat.