Reunió per a avançar en el projecte del nou hospital de la Seu

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i el regidor del grup municipal de Junts, Jordi Fàbrega, s’han reunit, aquest dijous, amb el director del CatSalut, Alfredo García, i el secretari general del Departament de Salut, Narcís Pérez de Puig, per a coordinar els propers passos en la construcció del nou hospital. Durant la trobada, qualificada de constructiva, s’ha posat sobre la taula la voluntat d’encarregar el projecte executiu el més aviat possible, amb l’objectiu que estigui en marxa aquest mateix 2026. Aquesta fase és fonamental per a definir els detalls tècnics i arquitectònics abans d’iniciar les obres de l’edifici.
Totes les parts s’han emplaçat a futures reunions per a seguir supervisant el calendari d’execució. Així mateix, s’ha confirmat que, un cop la consellera de Salut, Olga Pané, estigui recuperada, es mantindrà una nova trobada amb ella per a refermar el compromís institucional amb aquesta infraestructura sanitària vital per a la Seu i comarca.