El 6è Open d’Andbank de natació se celebrarà amb xifra rècord: 454 nedadors i més de 1.600 inscripcions

La piscina del Centre Esportiu Serradells es prepara per a viure, aquest dissabte, 2 de maig, una jornada històrica amb la celebració del 6è open d’Andbank i unes xifres rècord de participació. 454 nedadors de 16 clubs diferents, 1.682 inscripcions i 44 proves. Un esdeveniment que continua creixent, any rere any, i es consolida com una cita clau de la natació a nivell internacional.
“Estam molt contents, hi haurà molt bon nivell. Tindrem la sort de veure tres nedadores olímpiques, quatre campions d’Espanya i esportistes dels millors clubs d’Espanya. Tot això, a part dels esportistes del nostre país”, ha dit el director esportiu de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana. “No esperàvem aquesta xifra de nedadors. Ens ha obligat a treballar molt, però estem molt feliços”, ha dit Maltrana.
La directora de Banca País d’Andbank, Maria Suarez, s’ha mostrat molt orgullosa pel fet que l’Open sigui un projecte tan sòlid i aliat amb els valors d’Andbank. “És un èxit que hi hagi tants inscrits”, ha afegit.
La Federació Andorrana de Natació vol que aquesta cita continuï consolidant-se, que hi hagi moltes més edicions i que sigui una data fixa pels esportistes internacionals. “Volem agrair a tots els patrocinadors, a Andbank, a Serradells i al Comú d’Andorra la Vella, per fer que aquesta cita sigui possible”, ha dit la secretaria general de la FAN, Sonia Alcaide.