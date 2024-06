Reunió de les comissions legislatives de Política Exterior i d’Economia amb el secretari general de la SEGIB

El síndic Carles Ensenyat i el secretari general de la SEGIB, Andrés Allamand (Consell General)

El secretari general de la *SEGIB (Secretaria General Iberoamericana), Andrés Allamand, ha mantingut aquest matí de dijous una reunió de treball amb membres de les comissions legislatives de Política Exterior i d’Economia. La trobada que ha tingut lloc a la sala de Junta de Presidents del Consell General ha servit per a tractar temes d’actualitat política, econòmica i diplomàtica, així com, la recuperació del Fòrum Parlamentari Iberoamericà per part de la futura secretaria pro tempore.

El secretari general de la SEGIB es troba al país per a participar en el primer Fòrum Digital Iberoamericà que se celebra a Andorra aquest divendres sota el títol “Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital” i que abordarà aspectes com els principis i drets en els entorns digitals, els reptes de la connectivitat en l’espai iberoamericà o les aliances entre governs i empreses privades pel desplegament d’infraestructures digitals i de connectivitat a la regió.

A la reunió amb Allamand han participat la presidenta i vicepresidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Berna Coma i Núria Segués; la presidenta de la Comissió Legislativa d’Economia, Meritxell López; i els consellers generals Meritxell Alcobé, Susanna Vela, Marc Magallon, Pere Marsenyach i Pol Bartolomé.

A la seva arribada al Consell General, el secretari general de la SEGIB i la seva comitiva han estat rebuts pel síndic general, Carles Ensenyat.





*La Secretaria General Iberoamericana és l’òrgan de suport permanent a la Secretaria Pro-Tempore en la preparació de les Cimeres Iberoamericanes.