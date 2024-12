Reunió de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica

Setzena trobada de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (SFGA)

Aquest dilluns s’ha celebrat, a l’Edifici Administratiu del Govern, la setzena trobada de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (CONPVGD). La reunió ha permès fer balanç de les dades de 2024 del Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere (SAVVG) i les accions que s’han dut a terme al llarg de l’any per tal de reforçar la prevenció en aquest àmbit, com ara les formacions a diferents departaments del Govern i institucions del país sobre violència de gènere. Com és habitual, a les mateixes formacions també s’han abordat els protocols existents en aquesta matèria, com ara el Codi Lila.

Durant la trobada, a més, s’ha posat èmfasi en les activitats i conferències que s’han organitzat al llarg de l’any des del Govern en contra de la violència de gènere, així com en el dossier de recursos pedagògics per a la igualtat dirigit als docents de primera i segona ensenyança de tots els sistemes educatius.

La reunió ha estat encapçalada per la ministra d’Afers Socials i Funció Pública; Trini Marín, i ha comptat també amb la presència de la ministra Salut, Helena Mas; i de la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena; així com amb representants dels departaments d’Habitatge, Economia, Justícia i Interior, i Educació. També n’han participat membres del Cos de Policia i de l’Administració de Justícia i de Fiscalia.