FEDA es compromet a les compres sostenibles a través de la ISO 20400

La seu de FEDA (FEDA)

El grup FEDA referma la seva aposta vers la sostenibilitat amb compromisos en l’àmbit de les compres i la contractació de serveis. Ho fa mitjançant l’obtenció del Certificat de Compres Sostenibles ISO 20400:2017 a través de l’Associació Espanyola de Professionals de Compres, Contractació i Aprovisionaments (AERCE) com a ens certificador i esdevé, així, la primera empresa del país que adopta el compromís. Aquesta certificació proporciona les línies mestres per a integrar la sostenibilitat a l’estratègia d’adquisicions i processos de les organitzacions, en termes de comptabilitat, transparència, respecte als Drets Humans i comportament ètic.

La certificació ISO 20400, un estàndard internacional, ratifica les bones pràctiques i l’excel·lència en la gestió de les compres, així com la seva contribució i alineament amb les polítiques de sostenibilitat i responsabilitat social corporativa. No obstant això, cal tenir en compte que l’obtenció del certificat és només un primer pas d’una transformació dels processos de compres de l’organització. A partir d’aquí, el grup FEDA seguirà un pla a curt i mitjà termini que permeti desplegar, amb tota la magnitud, les implicacions de la certificació assolida i que, en conseqüència, comportarà un augment de l’exigència per a mantenir els estàndards de compliment que requereix el certificat.

Els principis bàsics sobre els quals s’estableix la ISO 20400 són, precisament, la integració de la sostenibilitat en les decisions de compres (impactes ambientals, socials i econòmics), l’enfocament de cicle de vida, la participació dels grups d’interès per a fomentar la col·laboració i l’alineació amb els objectius de sostenibilitat i la millora contínua.

La ISO tindrà un efecte positiu per a FEDA i les seves filials, ja que es reduiran els riscos en la cadena de subministraments a la vegada que s’experimentarà una optimització en els processos i en els recursos. A més, fomentarà el desenvolupament sostenible de l’economia del país, ja que estimularà la innovació i incrementarà l’exigència en matèria de sostenibilitat per a aquelles empreses que vulguin ser proveïdores del grup. Alhora, alinearà aquestes pràctiques amb la legislació internacional. En aquest sentit, hi ha una contribució directa als Objectius del Desenvolupament Sostenible 12 (Producció i Consum responsables), 8 (Treball digne i creixement econòmic), 13 (Acció climàtica) i 17 (Aliança per a assolir els objectius).

FEDA té un compromís per a continuar treballant en el desenvolupament sostenible a través dels diferents eixos recollits en el seu pla de Sostenibilitat i com a pilar estratègic del grup.