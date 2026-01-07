Retirada preventiva de llet en pols per a lactants de la marca Nestlé

El Ministeri de Salut informa d’una retirada preventiva de determinats productes de llet en pols per a lactants de la marca Nestlé, arran de la possible presència de Bacillus cereus en productes procedents dels Països Baixos. Els productes afectats corresponen, segons la informació facilitada pel fabricant, a determinats lots de les línies Alfamino, NAN, Nidina 1 i Nativa 1. D’acord amb el principi de precaució, l’empresa ha decidit ampliar la retirada preventiva de productes i lots, que ja s’està duent a terme als canals de comercialització.
El Ministeri de Salut pren aquesta decisió de forma preventiva, tenint en compte el col·lectiu de població que pot arribar a afectar, després de l’anunci del fabricant sobre aquesta afectació i la incidència que ha estat comunicada recentment per les autoritats sanitàries espanyoles. Tot i que a data d’avui, el Ministeri de Salut no ha rebut notificació formal a través del sistema europeu d’alerta ràpida per a aliments i pinsos (RASFF) que indiqui la destinació d’aquests nous lots a Andorra.
Com a mesura de prudència, es recomana a les persones que disposin a casa seva de productes inclosos en aquesta retirada preventiva que s’abstinguin de consumir-los i el retornin al lloc de compra.
Per a facilitar la identificació dels productes i lots afectats, el fabricant ha habilitat un cercador específic a la seva pàgina web, accessible a través del següent enllaç: https://www.nestlebebe.es/retirada-preventiva. En cas que algun infant hagi consumit un producte inclòs en aquesta retirada preventiva i presenti simptomatologia digestiva (com diarrea o vòmits), es recomana consultar amb el pediatre de referència. En aquest moment no es pot establir una relació directa entre el consum del producte i la simptomatologia descrita.