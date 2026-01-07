La mascareta deixa de ser obligatòria en centres sanitaris i residencials a Catalunya

Els departaments de la Generalitat de Catalunya de Salut i de Drets Socials i Inclusió han decidit no prorrogar l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en centres i serveis sanitaris, així com en residències de gent gran i centres per a persones amb discapacitat. Per tant, la mascareta deixa de ser obligatòria a partir d’aquest dimecres, 7 de gener, per la baixada en la incidència de les infeccions respiratòries.
Actualment, segons les dades de la darrera setmana epidemiològica, del 29 de desembre al 4 de gener, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 634 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 52.428 casos setmanals d’infeccions respiratòries agudes, xifra que correspon al llindar basal de transmissió.
La incidència de la grip es manté en descens des de fa tres setmanes i actualment s’estima en 248 (211-285) casos per 100.000 habitants, situant-se a nivell moderat de transmissió. Els ingressos hospitalaris segueixen la mateixa tendència descendent des de fa tres setmanes.
En aquest nivell epidèmic, Salut Pública recomana que les persones amb símptomes dins l’àmbit sanitari i sociosanitari usin la mascareta quirúrgica i adoptin mesures higièniques com a prevenció, especialment en cas de tenir contacte amb persones vulnerables. Tanmateix, els centres sanitaris poden fer obligatori l’ús de mascareta en els seus serveis si s’estima necessari segons la pròpia situació epidemiològica. Així s’estableix en el ‘Document Marc pel Control de les Infeccions Respiratòries Agudes’ aprovat al desembre de 2025 per la Comissió de Salut Pública de l’Estat espanyol i en el document de ‘Mesures de control de la transmissió dels virus respiratoris segons llindar epidèmic a Catalunya’.