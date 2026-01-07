Oberta una nova convocatòria de 28 places de mestres i professors per a consolidar interins estructurals

Per tal de consolidar les places dels interins estructurals, el Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria del concurs de mobilitat interna per la cobertura de 28 places vacants de mestres i professors adscrites al Departament d’escola andorrana, formació andorrana i formació professional. D’aquesta manera, el Ministeri continua amb el pla de consolidació iniciat el 2016 i que ha permès consolidar més d’un centenar de places d’interins estructurals. També permet avançar per a complir l’objectiu de consolidar 75 places d’interins estructurals aquesta legislatura.
Per a aquesta convocatòria, la meitat de les places corresponen a la de professionals per a les escoles de maternal i primera ensenyança, concretament, 10 places de mestre/a de francès, 2 places de mestre de plàstica en francès i 2 places de mestre d’educació física.
La resta de places, 14, són per a les escoles de segona ensenyança i Batxillerat. En concret, 4 de professor/a d’educació física, 5 de professor/a de matemàtiques i 5 de professor/a de ciències físiques i naturals.
Els candidats hauran de superar les proves professionals (oral i escrita), una prova psicotècnica i una entrevista professional competencial. En complement de les proves de selecció, es valoraran els següents mèrits: la formació acadèmica que no sigui un requisit per a accedir al lloc de treball, l’experiència laboral en els llocs de treball de la família professional de tècnics d’educació, i el perfil multilingüe del candidat/a.
En aquesta convocatòria, si poden presentar aquells treballadors públics interins que es trobin en servei actiu i que hagin prestat els seus serveis de forma ininterrompuda en el mateix lloc de treball durant un període mínim de cinc anys.
Les persones interessades poden emplenar i presentar la sol·licitud de lloc de treball del cos especial mitjançant la seu electrònica d’e-tramits.ad o bé presencialment al Servei de Tràmits, situat a la planta baixa de l’edifici administratiu del Govern (carrer Prat de la Creu, 62-64, Andorra la Vella), adreçada a l’Àrea de Recursos Humans del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. La data límit de presentació de la sol·licitud és el dia 21 de gener de 2026.
La incorporació de la candidata o el candidat que ha obtingut la plaça al lloc de treball de destí és obligatòria a partir de l’1 de setembre de 2026.