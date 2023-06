Restriccions al trànsit a Prat de la Creu a partir de dijous

El carrer Prat de la Creu (arxiu / Comú d’Andorra la Vella)

El desplegament de la xarxa de calor per part de FEDA-Ecoterm al carrer Prat de la Creu inicia aquesta setmana una nova fase, a l’altura del carrer Pompeu Fabra, que comportarà algunes restriccions de trànsit. Així doncs, a partir d’aquest dijous, 8 de juny, i aproximadament durant 3 setmanes, l’accés al carrer Prat de la Creu des de la zona del Pont Nou a l’altura del Novotel quedarà restringit entre les 9.15 i les 19 hores.

Quedarà, doncs, tallat per als vehicles particulars el carril sud entre els números 15 i 25 (a l’altura de Bingo Stars Andorra), mentre que a la resta del carrer es podrà circular en ambdós sentits amb normalitat. El transport públic i els serveis podran circular sempre en els dos carrils.

Mentre durin les restriccions d’accés al carrer Prat de la Creu, els vehicles provinents de la Rotonda es desviaran, a l’altura del Pont Nou a l’altura del Novotel, cap al carrer Bonaventura Armengol. També es recomana l’avinguda Meritxell com a via alternativa per a anar en direcció Santa Coloma.

En paral·lel a les obres de desplegament de la xarxa de calor que du a terme FEDA, el Comú estarà encarant la recta final de la remodelació de les voravies al carrer Prat de la Creu.