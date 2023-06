La Seu: En marxa el geoportal de patrimoni cultural immoble

Òscar Augé, Francesc Viaplana i Carlos Guàrdia en la presentació del geoportal del patrimoni cultural immoble (Aj. la Seu)

Aquest dimarts s’ha presentat a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell una nova eina ja en funcionament que aglutina tota la informació dels béns immobles del municipi: el geoportal de patrimoni cultural immoble. Aquest visor web s’ha creat amb l’objectiu de facilitar l’accés de la ciutadania als diferents elements que conformen el patrimoni cultural de la Seu d’Urgell i Castellciutat.

Així ho han explicat l’alcalde de la Seu en funcions, Francesc Viaplana, el regidor de Patrimoni Cultural i Museus en funcions, Carlos Guàrdia, i l’arqueòleg urgellenc de Patrimoni Actiu, Òscar Augé, responsable d’aquest geoportal.

Viaplana ha subratllat que la creació d’aquest geoportal “va lligat amb l’aposta que hem fet durant aquesta legislatura pel patrimoni cultural immoble de la Seu d’Urgell, com el jaciment arqueològic al pati de les Monges, i que any rere any, hem anat excavant per a conèixer més el nostre passat, i ara es tracta de recollit tot aquest patrimoni i posar-lo a l’abat de tothom”.

“Aquest geoportal és una eina que ens permet accedir de manera ràpida i ordenada a les dades i a la informació relativa als béns protegits com la seva geolocalització, la seva descripció, la seva història, l’estat de conservació titularitat, el nivell de protecció legal, entre altres característiques”, ha explicat Carlos Guàrdia.

“Aquesta nova eina s’adreça a la ciutadania en general, ja que és important facilitar l’accés al contingut del catàleg a tothom; i als tècnics municipals, com una eina de gestió municipal, així com als propietaris d’immobles”, ha remarcat el regidor de Patrimoni Cultural i Museus.





Mapa del patrimoni cultural immoble: element de consulta pública

Per la seva part, Òscar Augé, creador d’aquest geoportal, ha agraït “l’aposta ferma que ha fet l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, des de fa uns anys, entorn al patrimoni cultural de la nostra ciutat i esperem que tingui continuïtat en els propers anys”.

Augé ha remarcat la importància de poder disposar d’aquest geoportal. “Aquesta eina no és nova, ja la disposen altres administracions com a Generalitat i la Diputació de Barcelona, és un element de consulta pública que a l’abast d’un clic es pot fer servir tant per a xafardejar com una eina de gestió per als diferents tècnics que treballen dia a dia en l’àmbit del patrimoni”.

Aquest webmap s’ha bastit en base al Catàleg de Béns Protegits (CBP), elaborat per encàrrec de l’Ajuntament urgellenc, l’any 2015, i aprovat pel municipal l’any 2017. Aquest és l’instrument normatiu que estableix la Llei d’Urbanisme de Catalunya per a poder protegir el patrimoni més significatiu del municipi, en el marc del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU).

El CBP inclou un total de 115 elements, distribuïts segons la seva tipologia en: béns arquitectònics (amb 102 béns, dividits en tres classes: monuments històrics, edificis i elements), i béns arqueològics i paleontològics (amb 13 béns, classificats en jaciments i espais de protecció arqueològica).

La presència d’un element en el mapa no implica cap més protecció legal que aquella que s’especifica a l’apartat corresponent de la fitxa del bé, i la que se’n deriva de la seva inclusió en el CBP.

Així, el geoportal, “una eina viva, en constant evolució i actualització”, presenta un desplegable amb diferents capes temàtiques: mapes de fons, tipus de béns i categories de protecció (Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) i Béns Culturals d’Interès Local (BCIL), existents i previstos), així com capes addicionals (límits municipals i cadastre).

La base d’aquest visor web està realitzada amb el programa GIS (Sistemes d’Informació Geogràfica), i s’ha treballat a nivell tècnic amb la llibreria Leaflet, també d’accés lliure.

L’adreça d’aquest mapa del patrimoni cultural immoble de la capital alturgellenca és: http://geoportalpatrimoni.laseu.cat/ També es por trobar l’enllaç al web de l’Espai Ermengol i al web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell