Identifiquen vàries persones en fotos antigues d’Encamp

La cònsol major, Laura Mas, escoltant una veïna d’Encamp (Comú d’Encamp)

La iniciativa Fem memòria, Encamp!, impulsada pel comú d’Encamp en el marc de la Setmana dels arxius, ha aplegat aquest matí de dimarts una vintena de padrins i padrines a la plaça dels Arínsols amb la voluntat d’identificar diferents fotografies antigues de l’arxiu comunal.

L’activitat de participació ciutadana ha permès identificar a les persones que apareixen en 39 fotografies de les 50 que estan exposades actualment a la plaça i que es podran visualitzar fins aquest divendres, 9 de juny a la plaça i per internet durant uns dies més.

La trobada amb la gent gran ha comptat amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, que ha agraït la “col·laboració” de tots els assistents i ha convidat “a tota la ciutadania a venir a la plaça per a gaudir de l’exposició. A veure si entre tots aconseguim identificar el màxim de fotografies”.

A banda de l’exposició, el comú ha habilitat un accés en línia per a poder visualitzar les fotografies des de casa i aportar la informació per tal d’identificar dades com les persones, la ubicació o la data de la fotografia. L’accés està disponible a www.comuencamp.ad/femmemoria

L’activitat d’aquest matí, que han conduit, Robert Lizarte, coordinador de Patrimoni Cultural, Museus i Tradicions, i Sílvia Fernàndez, responsable de l’arxiu, també ha comptat amb la presència dels consellers Nino Marot, Andreu Riba, Xavier Fernàndez i David Rios.

La iniciativa Fem memòria, Encamp! forma part de la Setmana internacional dels arxius promoguda pel Consell Internacional d’Arxius (CIA), i que a Andorra compta amb l’impuls i la col·laboració de l’Arxiu Nacional d’Andorra, juntament amb els equips d’arxiu dels set comuns i el Consell General.