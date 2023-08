L’AR+I va participar a la 6a Conferència Europea del Permafrost

Excursió a Andorra en el marc de la 6a Conferència Europea del Permafrost (AR+I)

A principis d’estiu va tenir lloc a Puigcerdà la 6a Conferència Europea del Permafrost (EUCOP). Es tracta d’un congrés que es du a terme cada quatre anys i se centra en el permafrost, el sòl que es manté congelat permanentment. Enguany hi han assistit 420 experts de 52 països.

Van ser sis dies plens de presentacions en format oral i pòster, conferències plenàries, reunions i sortides de camp a diferents punts del Pirineu. Concretament, una d’aquestes excursions va ser a Andorra, a Grau Roig. Dirigida des de la Fundació Marcel Chevalier amb l’ajuda d’Andorra Recerca+Innovació (AR+I) es van visitar les glaceres rocalloses del Clot de la Menera on es podria trobar algun romanent de gel antic. Es va fer també una demostració in-situ d’una exploració geofísica per tal de detectar la presència d’aigua en el subsòl.

Des d’Andorra Recerca+Innvoació, a més, es va col·laborar en la presentació d’un pòster liderat per la Universitat de Barcelona sobre la iniciativa presentada a una convocatòria de projectes europeus (convocatòria POCTEFA) per tal d’estudiar la possible existència de permafrost al Pirineu, incloent Andorra, i monitoritzar-lo.