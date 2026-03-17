Motorista ferit en un accident a la Massana

Roda d'una moto accidentada
Una imatge d'arxiu de la roda d'una moto accidentada (arxiu)

La tarda d’aquest passat dilluns es va produir un accident de circulació que es va localitzar a l’altura del número 71 de l’avinguda Sant Antoni, a la vila de la Massana. El sinistre de trànsit es va saldar amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés a les 18:44 hores d’ahir.

L’incident viari va tenir a dos vehicles involucrats. Es tracta d’una motocicleta i d’un turisme, ambdós amb matrícula del Principat d’Andorra. Segons informa el servei de l’ordre, a conseqüència de l’accident, el conductor de la moto, un home de 25 anys, va resultar ferit en el sinistre.

