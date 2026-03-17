Motorista ferit en un accident a la Massana

La tarda d’aquest passat dilluns es va produir un accident de circulació que es va localitzar a l’altura del número 71 de l’avinguda Sant Antoni, a la vila de la Massana. El sinistre de trànsit es va saldar amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés a les 18:44 hores d’ahir.
L’incident viari va tenir a dos vehicles involucrats. Es tracta d’una motocicleta i d’un turisme, ambdós amb matrícula del Principat d’Andorra. Segons informa el servei de l’ordre, a conseqüència de l’accident, el conductor de la moto, un home de 25 anys, va resultar ferit en el sinistre.