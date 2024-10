Rescaten un boletaire perdut al terme de Coll de Nargó

Rescat d’un boletaire a Gavarra (Foto: Bombers Generalitat)

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres un boletaire que s’havia perdut al nucli de Gavarra, al terme municipal de Coll de Nargó. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís de l’incident es va rebre cap a 2/4 de 3 de la tarda, quan un home que anava amb aquest boletaire els va advertir que no localitzava el seu company d’excursió.

Després d’arribar a la zona de la desaparició, al cap d’una estona agents del GRAE van trobar el visitant, que presentava signes de cansament. Per això, se li va fer un primer acompanyament fins a arribar a l’helicòpter, on se li va fer una valoració sanitària, que va confirmar que estava sa i estalvi. Tot seguit el van portar fins al vehicle amb el qual havia arribat a la zona. En el rescat també hi han col·laborat els Bombers Voluntaris de Coll de Nargó i d’Oliana.