La ministra d’Afers Exteriors defensa la diversitat lingüística i cultural a la Conferència ministerial de la Francofonia

Imma Tor, a la 45a Conferència ministerial de la Francofonia (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat avui, a París, a la 45a Conferència ministerial de la Francofonia, prèvia a la XIX Cimera de la Francofonia en la qual es trobaran els caps d’Estat i de Govern dels països francòfons, que portarà per títol “Crear, innovar i emprendre en francès per l’accés al treball dels joves”. Xavier Espot serà present aquest divendres, 4 d’octubre, a Villers-Cotterêts, localitat francesa que alberga la Ciutat internacional de la llengua francesa, i dissabte al Grand Palais, a París.

El president de la Conferència ministerial de la Francofonia, el ministre d’Europa i d’Afers Exteriors de França, Jean-Noël Barrot; i la Secretària General de la Francofonia, Louise Mushikiwabo, han estat els encarregats d’inaugurar una trobada durant la qual hi ha hagut una veu unànime en la necessitat de fomentar la cultura de la pau en l’actual context internacional convuls. Prèviament, la ministra Tor ha tingut l’ocasió de saludar-los i mantenir un breu intercanvi.

Durant la seva intervenció, de fet, la titular d’Afers Exteriors ha expressat la preocupació pels conflictes armats vigents, que seran condemnats a la resolució que es preveu adoptar a la Cimera de la Francofonia, alhora que ha reafirmat la necessitat de respectar la diversitat lingüística i cultural tot promovent el multilingüisme, “pilar fonamental de la francofonia”. En aquest sentit, Imma Tor ha assenyalat la importància de reforçar la cohesió de la comunitat francòfona i potenciar “l’ensenyament del francès i en francès”. Per això, ha afegit, Andorra dona suport als projectes que tenen per objectiu promoure la llengua francesa i la diversitat lingüística, alhora que insisteix en la necessitat de fomentar l’accés a continguts culturals francòfons i plurilingües en l’univers digital.

La Conferència ministerial de la Francofonia ha donat llum verda, amb el suport d’Andorra, a la incorporació de Ghana i Xipre com a membres de ple dret de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF), dos països que fins ara tenien l’estatus d’observadors. Així mateix, s’ha atorgat el rol d’Estats observadors a Angola, Xile, la Polinèsia Francesa, així com al Land alemany de Saarland i a la província canadenca de Nova Escòcia.

La ministra Tor ha mantingut una trobada bilateral amb Martine Biron, ministra de Relacions Internacionals i Francofonia del Quebec (Canadà), amb qui ha acordat enfortir les relacions, en especial, en l’àmbit cultural. Andorra, de fet, participarà de nou, el proper novembre, al festival Cinemania que se celebrarà a Montreal, amb la première en francès del documental de Jorge Cebrián ‘Boris Skossyref, l’estafador que va ser rei’. Entre altres qüestions, a més, Andorra i el Quebec han acordat reforçar el programa de mobilitat per a joves, que, des del 2021 ha permès a 7 estudiants de la regió fer estada al Principat.





Village de la Francofonia

Un cop finalitzada la Conferència ministerial, la ministra Imma Tor ha visitat el Village de la Francofonia que mostra les facetes artístiques i culturals dels territoris que tenen en comú el francès com a llengua de comunicació. Andorra hi pren part des d’aquest dimecres i fins diumenge amb un pavelló promocional del país on es projecten vídeos en francès que mostren l’obra d’artistes andorrans, així com un expositor amb producció editorial andorrana traduïda al francès.

Aquesta tarda de dijous, a més, ERA Arts escèniques (Xavier Pérez, Emma Riba, David Font, Marta Moran i Pere Vilarrubla) ofereix l’espectacle de dansa contemporània “De gestes perdus et de sons oubliés”, mentre que demà divendres a la tarda, Patricia Borges i Yvan Lara (Andorra Recerca i Innovació) pronunciaran la conferència “La recherche, un couteau suisse pour réparer le monde”.