Activitats dels Armats de la Seu, aquest dissabte

Cartell anunciador de la jornada de l’Associació d’Armats de la Seu

L’Associació d’Armats de la Seu d’Urgell organitza novament una jornada d’activitats per a donar-se a conèixer i, alhora, recollir fons per a garantir-ne la continuïtat. La cita serà al llarg de tot aquest dissabte, 5 d’octubre, al passeig de Joan Brudieu. Sota el lema ‘Els Armats l’armen’, el conjunt d’actes ja començarà a les 11 del matí i inclouran la instal·lació d’inflables per als infants i l’organització d’una botifarrada popular.

A les 12 del migdia començarà una ballada de sardanes, amb la col·laboració d’Amics de la Sardana de la Seu. Més tard, a les 3 de la tarda, es podrà escoltar un concert d’Agustí i el seu acordió. I al cap de dues hores (17.00 h), començarà un Quinto obert a tothom. L’última activitat programada serà a les 7 del vespre, amb una sessió de ball del col·lectiu We Swing Pirineu, tot i que la parada dels Armats seguirà instal·lada al Passeig fins a les 10 de la nit.

La presidenta dels Armats de la Seu, Pili Peral, ha agraït la col·laboració d’altres entitats i particulars de la ciutat a l’hora de preparar aquest conjunt d’actes, que donen continuïtat a la iniciativa que ja van endegar l’any passat amb l’objectiu de reactivar l’associació i reivindicar-ne el seu paper com un dels elements clau de la tradicional Processó de Divendres Sant que es duu a terme cada any a la ciutat. En aquest sentit, s’han marcat l’objectiu de “fer poble” i convidar diferents agrupacions a formar part d’aquesta jornada.





Preparació de la Trobada de Manaies i Armats

A més a més, en una entrevista a RàdioSeu, Peral ha recordat que actualment ja preparen l’organització de la Trobada de Manaies i Armats, que aquesta primavera vinent se celebrarà a la Seu d’Urgell. El mes de març passat l’entitat urgellenca ja va participar a la trobada que es va fer a Banyoles, cosa que els va permetre conèixer millor el funcionament de l’esdeveniment. En aquesta edició d’enguany a la capital del Pla de l’Estany, l’esdeveniment ha aplegat unes 2.000 persones d’una quarantena d’agrupacions, tant de Catalunya com del País Valencià.

Per a la botifarrada, el preu del tiquet serà de 5 euros, tot i que fins al dia abans, divendres, es pot adquirir a preu reduït (4 €) a Turisme Seu, al carrer Major 8, en l’horari d’obertura de l’oficina.