Rescaten dos parapentistes a Organyà

La zona de difícil accés on van ser rescatats els parapentistes (Bombers.cat)

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimarts dos parapentistes que havien caigut en una zona de difícil accés al terme municipal d’Organyà. L’avís es va rebre cap a 3/4 de 9 del vespre. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, els dos aficionats van avisar que havien anat a parar a un indret del qual no podien sortir-ne. Al lloc s’hi van desplaçar una unitat de rescat del GRAE de la Seu d’Urgell i un helicòpter medicalitzat del SEM. Finalment va ser necessari fer una maniobra de gruatge per a poder rescatar els parapentistes, que tot i això van ser trobats il·lesos. Després de treure’ls de la zona de perill, els agents els van portar fins a l’àrea d’aterratge on havien previst arribar, al mateix municipi d’Organyà.

També aquest dimarts, al Ripollès, els Bombers han rescatat un excursionista que havia caigut per una tartera a la zona del Pic de l’Àliga, per sobre del santuari de Núria, al terme municipal de Queralbs. L’avís es va rebre a 2/4 de 12 del matí. Es va activar un helicòpter del MAER i un equip conjunt del GRAE i el SEM, que va fer una estacionària per a descarregar el personal de rescat al lloc de l’accident. Després d’una primera atenció, el ferit va ser posat en un matalàs de buit i tot seguit en una llitera, per a fer-ne l’extracció mitjançant grua. El visitant va ser portat fins al refugi de Núria, des d’on l’helicòpter del SEM el va traslladar a un centre hospitalari.

D’altra banda, dilluns al vespre el GRAE va rescatar dos escaladors que s’havien quedat blocats al bell mig de la via Roca Carrera, a la Vall de Boí. L’avís es va rebre pels volts de les 7. Els aficionats s’havien quedat penjats a uns 150 metres de terra, en una paret vertical. Es va activar un helicòpter del MAER i un equip conjunt amb el SEM i finalment se’ls va poder extreure sans i estalvis.

Els Bombers reiteren la crida a la precaució en les sortides a la muntanya, ara que moltes persones comencen les seves vacances d’estiu, un període en què solen augmentar tant els accidents al medi natural com els rescats. Una tendència que s’ha accentuat els darrers anys, des de la fi de les restriccions per la pandèmia.