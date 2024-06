Judit Neddermann actuarà al Colors de Música d’Escaldes

Presentació del programa Colors de Música 2024 (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha presentat aquest matí de dimecres la programació del Colors de Música 2024, que tindrà lloc durant els mesos de juliol, agost i principis de setembre i que concentrarà música en directe, art, història i espectacles de dansa i teatre. Accions que s’aniran desenvolupant en diferents indrets de la parròquia amb l’objectiu d’acostar a la població diferents gèneres artístics i donar vida a Escaldes-Engordany.

En aquest sentit, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha destacat que la majoria d’activitats són gratuïtes i que les que no ho són tenen un preu simbòlic amb l’objectiu “de donar accés a la cultura a tothom”. També ha exposat que la partida pressupostària d’enguany per a tota la programació d’estiu és d’aproximadament 38.000 euros i ha deixat clar que “per a nosaltres la cultura sempre és una inversió”.

Enguany, la nota destacada del Colors de Música és l’actuació de la cantautora catalana Judit Neddermann, que presentarà el seu darrer treball LAR. El concert, que compta amb la col·laboració de l’Ambaixada espanyola, tindrà lloc el pròxim 7 d’agost a la plaça Coprínceps (19.00 h). De fet, en aquest emplaçament hi actuaran cada dimecres a les 19.00 hores diferents grups musicals. No hi faltarà tampoc la tradicional Nit del Silenci (8 d’agost) que té previst repartir fins a 375 auriculars perquè els participants puguin gaudir, en silenci, de la música que oferiran els DJ’s convidats per a l’ocasió.

L’Espai Caldes també prendrà protagonisme acollint el concert que el guanyador de l’Andorra Sax Fest 2024, Dimitry Pinchuk, oferirà juntament amb l’ONCA. En aquest cas, el concert es farà a l’Espai Caldes el 18 de juliol (20.00 h) i per qüestions d’aforament caldrà fer una reserva prèvia trucant al 802 255 o bé enviant un correu a centre.art@e-e.ad.

Els museus d’Escaldes-Engordany també tindran un paper destacat. En aquest sentit, es podrà visitar l’exposició del CAEE Els anys 80. La benedicció del caos. Una mostra que es compon de diferents peces que il·lustren el fenomen cultural de la movida madrilenya. De fet, al voltant d’aquesta exposició es realitzaran un seguit d’accions, com ara, tallers, xerrades i visites nocturnes. El mateix passarà amb l’exposició Dissenys habitats que acollirà l’Espai Caldes a partir del 7 de juliol.

Per a poder participar en totes les activitats paral·leles s’haurà de fer una reserva prèvia trucant al 802 255 o bé enviant un correu a centre.art@e-e.ad. Seguint amb la temàtica dels anys 80, el 21 d’agost la plaça Coprínceps acollirà un concert dedicat als èxits d’aquesta dècada.

Les audicions d’orgue també formen part del programa Colors de Música. En aquest sentit, l’Església de Sant Pere Màrtir acollirà dos concerts que s’engloben dins la celebració del 25è Festival Internacional Orgue&and.

Dins el Colors de Música no hi ha faltaran les ballades de sardanes i els dilluns de dansa. S’han programat fins a sis propostes de dansa contemporània d’artistes del país que es podran veure al Parc de la Mola, a excepció de l’espectacle del dilluns 22 de juliol que es farà a la plaça Coprínceps.

Un any més es comptarà amb la interpretació teatral de Turistes i banyistes i la representació De pont a pont amb la voluntat de mostrar als espectadors llocs emblemàtics de la parròquia alhora que s’explica una part de la història d’Escaldes-Engordany. La primera proposta tindrà un cost de 3 euros mentre que la segona costarà 5 euros. Les entrades es podran comprar a través de www.ee.ad a partir de l’1 de juliol.

Tot plegat, com ha indicat el conseller de Cultura, Valentí Closa, permet donar una oferta cultural “molt diferent per tal que tothom tingui cabuda en aquesta programació”. El conseller ha destacat també que el fil conductor de totes les activitats és “donar la màxima qualitat” cultural i, en aquesta línia, ha remarcat que s’ha apostat per “concerts de qualitat” que seran gratuïts i, per tant, a l’abast de tothom.