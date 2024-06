“Encamp en clau de llum” estrena nou format amb tres espectacles immersius en una sola nit

Joan Sans i Àlvaro Rodríguez (Comú d’Encamp)

L”Encamp en clau de llum’ torna aquest any amb una proposta innovadora i revolucionant el format que anys enrere havia seguit. L’esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim dijous 4 de juliol, a partir de les 22 h al parc de l’Ossa, compta amb tres espectacles que es desenvoluparan de manera contínua, sense pauses, en una tarda única.

Enguany, el cartell estarà format per la representació ‘Orgànic’, amb l’Esbart Sant Romà i que començarà a les 22 h; posteriorment hi haurà l’espectacle ‘+’ (suma), de Sound de secà a les 22.15 h; i finalment l’obra ‘Opia’, de Marcel Fabregat a les 23.10 h, aproximadament.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha explicat que l”Encamp en clau de llum’ d’enguany es presenta “com una proposta renovadíssima i que serà l’encarregada d’inaugurar la programació de l’estiu”. Sans ha remarcat que des del departament s’ha creat “una experiència cultural única, no només pel contingut, sinó també pel lloc on s’ha programat, que és als jardins i la llacuna del nou parc de l’Ossa, sent així tot un viatge pels sentits per al públic assistent”. Finalment, el conseller ha fet incís en què la suma dels tres espectacles, la barreja de música, dansa i llum, juntament amb l’espai en el qual es desenvoluparà farà que sigui “un esdeveniment màgic”.

Per la seva part, el tècnic del departament de Cultura, Infància i Joventut, Àlvaro Rodríguez, ha explicat les característiques de les diferents obres. ‘Orgànic’, de l’Esbart Sant Romà, “és una petita síntesi de l’èxit recent de l’obra ‘Ànima clara'”, mentre que Sound de secà “ha anat més enllà amb ‘+’, creant un espectacle en un escenari amb forma de creu i que tindrà percussió, veu, dansa i inclús poesia”. Finalment, “anirem a una part més atmosfèrica, amb un productor musical que experimenta amb el piano i els llums, a més d’altres instruments”. Tots els espectacles tindran “la llum com a fil conductor, que se sumarà a la possibilitat de gaudir-ho en un entorn natural”.





Tret de sortida a la programació cultural de l’estiu: ‘Vespres d’estiu a Sant Miquel’

La proposta renovada de l’’Encamp en clau de llum’ esdevé el tret de sortida a la programació cultural d’aquest estiu, el tradicional ‘Vespres d’estiu a Sant Miquel’. El gran atractiu d’enguany pel que fa a aquesta programació cultural és l’aposta pel talent local.

Un cop passat l’’Encamp en clau de llum’, la programació començarà el pròxim dia 11 de juliol, amb Ladis Baró; continuarà el dia 18 de juliol amb el concert del grup ‘Anyway’i el dia 25 es tancarà el mes amb ‘Old School’.

L’agost s’encetarà el mateix dia 1 amb ‘Marta Knight’, seguirà el dia 8 amb ‘Julia Amor’, el dia 22 d’agost hi haurà ‘Manuel Fernández’, i el ‘Vespres d’estiu a Sant Miquel’ es tancarà el 29 d’agost amb ‘Elèctrix’.

Segons ha explicat Rodríguez, “des del departament de Cultura, Infància i Joventut volem continuar apostant pel talent local i és una línia que seguirem fermament. Busquem sempre la fórmula que complementi el fet d’oferir talent de fora i que no estem tan acostumats a veure, amb l’autoria local en les diferents disciplines, i el retorn fins al moment és molt positiu”.