La incertesa del moment ens entristeix. Els empresaris podem arribar a sentir com si naveguéssim entre la boira. Però també com a empresaris som persones audaces, creatives, emprenedores, lluitadores.

Quan no sabem on anar, cap vent és favorable. Quan tenim una direcció clara, qualsevol brisa és aprofitable. Per a tots aquells empresaris he volgut escriure això: RES ENS DETINDRÀ. On volem anar? Cap endavant. Què volem? Continuar subsistint dignament, continuar servint, continuar donant treball.

Hi ha una cosa que sempre ens ha definit i és l'”Actitud”. Tinguem o no aptituds sempre hem hagut de ser creatius, inventius, imaginatius. No permetem que la incertesa ens mini. L’adversitat és una passatgera que apareix de tant en tant. Algú a qui no volem però hem après a sortejar.

No tenir una data per a un final d’aquesta pandèmia, ens permet tenir una data d’inici per a noves maneres de tirar endavant. Aquesta data és ara.

Sempre s’ha fet broma dient que els autònoms són superherois que mai emmalalteixen i que treballen més que ningú. Si, emmalaltim i si, treballem però per la nostra actitud, per la nostra voluntat de superació sempre hi som.

Fars solitaris per a il·luminar a aquells que encara se senten més perduts.

Reinventem-nos i tornem a brillar.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.