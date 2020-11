La serra de Collserola és una de les serres de la Serralada Litoral Catalana. La major part de la seva superfície constitueix el Parc Natural de Collserola des de l’any 2010.

La serra s’estén entre els rius Besòs i Llobregat, amb una superfície d’unes 11.000 ha. Separa el pla de Barcelona de la depressió del Vallès i culmina a 516,2 metres d’altitud, al cim del Tibidabo. D’altres cims importants són el Turó del Puig (477,2 m), el Puig d’Olorda (436,4 m), el Turó de Valldaura (421,3 m), el Turó de la Magarola (o del Maltall) (431 m), Sant Pere Màrtir (389 m) i el Puig Madrona (342 m).[2]

A l’edat mitjana es comença a dibuixar l’estructura del paisatge que ens ha arribat fins avui: masies amb clarianes de conreu, nuclis veïnals, ermites, castells i monestirs entrelligats tots ells per una xarxa de camins.

D’entre el llegat arquitectònic més significatiu destaquem, a l’interior de la serra, ermites com ara Sant Adjutori, Sant Medir, la Salut de Madrona, Santa Creu d’Olorda, Sant Pere de Romaní, Santa Maria de Vallvidrera o Sant Iscle de les Feixes; menció a part mereixen l’antic monestir femení de Santa Maria de Valldonzella, de vida efímera, i les precàries restes de la residència reial de Valldaura.

També cal fer esment dels grans monestirs de la perifèria: Pedralbes, Sant Genís dels Agudells i Sant Cugat del Vallès, i dels nuclis originals de les actuals viles i ciutats; al front del Llobregat destaquen els castells defensius del Papiol i Castellciuró.

D’aquesta època medieval prové el nom de Collserola; documentat l’any 1003, és la combinació de coll més la fusió de l’antic article sa i la paraula erola que vol dir ‘clariana en lloc elevat’. El coll de l’erola devia ser molt important, ja que hi passava la ruta de Barcelona a Sant Cugat (i encara hi passa) i per això va donar nom a la serra. Extret del llibre Collserola. Petita Guia del Parc.

Per Tot Sant Cugat