Res apaga la il·lusió i l’estil: així són les núvies post-covid

Diuen que «l’amor sempre guanya» i aquest any sembla més cert que mai. I és que, encara que la pandèmia ha trastocat els plans de noces de moltes parelles, aquestes han sabut adaptar-se a les circumstàncies, sense perdre la il·lusió. En aquest sentit, si bé s’han celebrat alguns enllaços en un format adaptat a les circumstàncies actuals, la majoria de parelles han optat per buscar una nova data, durant la tardor o ja de cara al 2021. Avui parlem de les núvies post-covid, que no renuncien al seu estil per a gaudir del casament que sempre han somiat.

Noces íntimes, estils senzills

La pandèmia ha tingut un clar impacte en l’economia. Per això, els pressupostos s’han reduït. Així ho afirma l’estilista experta en núvies Raquel Saiz, de Raquel Saiz In White: “Els formats s’han reduït i ara les cerimònies són més íntimes, no només perquè existeix una limitació d’aforament sinó perquè els nuvis prefereixen optar per cerimònies més senzilles. Això no significa que la núvia no vulgui veure’s maca i sentir-se especial, ja que la major inversió continua sent el vestit i la perruqueria.”

Pel que fa al seu estil, les núvies post-covid també aposten per la senzillesa. Una tendència que ha vingut imposant-se durant els últims anys i que ara es consolida encara més. Com confirma l’estilista Charo García, de Salón Ilitia: “Les núvies molt pomposes fa temps que van passar a la història. Ara volen veure’s especials i naturals al mateix temps, cadascuna en el seu estil. N’hi ha romàntiques que deixen flocs solts en el cabell, al mateix temps que porten un llaç o un accessori joia. O les que prefereixen anar amb els cabells solts i recollir-lo amb una diadema luxosa. En definitiva, són naturals, però amb petits centellejos de sofisticació que il·luminen, però no aclaparen.”

Amb el pas dels anys, els perfils de les núvies s’han anat enriquint i, encara que la pandèmia hagi canviat els plans, no ha modificat les intencions. Així, es manté la individualització com a tendència: “Cada núvia és única i ara més que mai pretenen expressar la seva identitat sense perdre l’oportunitat de veure’s com mai. Les núvies també poden portar els cabells curts o anar planes, maquillar-se els llavis de vermell o portar un vestit mini. No hi ha res escrit i són elles les que decideixen quines núvies són”, explica Olga García, d’Olga García Estilistas.

Núvies de tardor-hivern

Com et deia, moltes parelles han optat per celebrar el seu enllaç a la tardor o hivern. En el cas de la núvia, això influeix en el seu vestit i, en conseqüència, en el seu pentinat.

Per exemple, en aquesta època de l’any, solen imposar-se els vestits que cobreixen les espatlles i, en alguns casos, fins i tot de coll alt. Per això, és una bona idea buidar aquesta zona amb recollits elegants i senzills, que reflecteixin en tot moment l’essència de la núvia. Els accessoris capil·lars també adquireixen protagonisme per a emfatitzar cada estil.

I si parlem del maquillatge, la maquilladora Cristina Lobato ens dóna 5 trucs per a transformar un make up de núvia d’estiu a un d’hivern.

1- Preparar la pell. Tant a l’estiu com a l’hivern és necessari netejar, tonificar i hidratar.

2- Adaptar el tractament de la pell. En l’època de tardor-hivern, l’índex de deshidratació és major, per la qual cosa Cristina recomana usar productes que continguin vitamina E o vitamina C. A més, la pell és més sensible per les baixes temperatures, sobretot en zones com el contorn d’ulls i els llavis. És important mantenir aquestes zones hidratades i protegides.

3- Base de maquillatge. Omple i unifica la pell amb bases lluminoses però sense matisos daurats. Opta millor pels tons més freds, triant el més similar a la teva pell.

4- Ombres d’ulls. Abans de maquillar la parpella, aplicar sempre un primer per a allargar la durada del maquillatge. Per a triar el to, basa’t en els teus gustos, color de cabell, ulls i pell.

5- Llavis. Amb els llavis succeeix una cosa similar. Tria el to depenent de les característiques del rostre i el teu estil. Els colors per a les més atrevides són el gerd fosc, la pruna intensa i el vermell cirera. Una mica més discrets serien els marrons avellana o castanys.

