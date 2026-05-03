Sant Jordi 2026: èxit dels llibres andorrans al Coprincipat

La llista de llibres presentats als preludis de la Diada de Sant Jordi 2026, ja apuntava cap a la millor temporada de produccions literàries i, alhora, en la diversitat de temàtiques que s’han presentat des del mes de febrer fins al mateix dia 23 d’abril. El dia es va iniciar amb el “1r Esmorzar literari de Sant Jordi”, a Sant Julià de Lòria.
Al migdia, la plaça del Poble d’Andorra la Vella va centrar la diada i, a la tarda, Escaldes-Engordany va tancar la cita que ja s’havia iniciat en la prèvia a la Biblioteca Comunal.
Amb la intenció de donar la informació resumida dels llibres nous, m’apuntaré a l’ordre alfabètic d’autors que inclourien el previs.
Carles Acosta va presentar “Quan torni la llum”, el dia 22 d’abril.
Eva Arasa, la poetessa de “L’ànima separada del cos” ( 2025), el 15 d’abril 2026, va impartir un taller creatiu a la Biblioteca Comunal d’Escaldes.
La Mercè Aznar havia presentat el seu poemari, “Yurico”, al febrer de 2026.
Pol Bartolomé, “La font dels diamants”, presentat a la U. Sant Julià (20.4).
Pilar Burgués i el seu últim llibre, “Ametlles torrades”, es va presentar el dia 16 d’abril a la Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany.
Claude Benet presentava el seu últim “Les années 40 en Andorre”, el qual es va presentar el mateix dia de Sant Jordi a la sala d’actes de MoraBanc.
Òscar Bustamante, “99 moments”, traducció al català d’una obra pròpia i va ser presentada a l’Ambaixada Espanyola, el dia 16 d’abril.
A la lletra “C” hom troba a la Teresa Cairat, llicenciada en Filologia catalana i anglesa que, juntament amb Anna Zamora, han recuperat les vendes del seu llibre “Projecte i creació de l’Escola Andorrana” (2015).
Toni Caus presentava el seu nou llibre “14 d’abril”, a la nova seu de l’EA.
Jorge Cebrian va triomfar amb el seu “L’estafador que va ser rei” (2025).
Laia Corma havia presentat el seu segon “Flors d’Amor”, a l’FNAC.
La Maria Cucurull amb “Coca masegada” (14 .4.26, a la Biblioteca d’Escaldes).
Txema Díaz Torrent, amb “Xarnego”, de l’any 2025, segueix a la venda.
Juli Fernández, el seu darrer llibre, “De cor t’ho vaig dir”, va ser presentat en format d’entrevista al programa “Avui serà un bon dia”, de RTVA.
Daniel Fité, amb “Casa Cintet, del Comerç”, presentat a La Llacuna (15.4.26).
Nil Forcada, amb “Teoria del ridícul”, un assaig premiat a la Nit Literària del 2024, i que es va presentar a la Trenca, el 2 de març.
Àlex Garrido, amb “El diable irlandès” (20.4.2026), premiat a la Nit 2025.
Albert Ginestà va presentar “Atles de les ombres”, també premiat a la 47 edició de la Nit Literària. Al seu dia havia compartit “Suite eterna” (2007) amb l’Iñaki Rubio, l’autor de “Pau de Gósol” (2023).
El Grup de Folklore Casa de Portugal va presentar, a la Biblioteca del Ministeri de Cultura, el seu llibre “Integrats”. Va ser el dia 22 d’abril, al Rosaleda d’Encamp i va ser també a l’estand d’Àgora Cultural, a la plaça del Poble, ja que l’entitat forma part de la plataforma esmentada.
Tony Lara va presentar “Passos previs”, dedicat a la processó de Setmana Santa de la Seu d’Urgell, el qual ja vàrem comentar al seu dia (29.3.2026). El prestigiós fotògraf, paral·lelament a l’edició del seu llibre, va oferir una exposició complementària que representa l’organització d’aquesta gran processó, després de 10 anys d’acompanyar-la. La mostra es va inaugurar el dijous, dia 5 de març de 2026, a la segona planta del Centre Cívic “El Passeig” de la Seu d’Urgell, on va tenir una molt bona acollida.
Ludmila Lacueva va oferir el seu últim llibre “Vots de sang” (2024). Tanmateix, Lacueva, va fer una conferència el dia 29 d’abril, a la Biblioteca Nacional, a Encamp, amb el títol de “Charles Romeu, un veguer oblidat”.
Arribem a l’Alfred Llahí i “La meva Andorra” (13.4.2026) que ja vàrem comentar la setmana passada en aquest mateix mitjà. Alhora, “La meva Andorra” és un dels més venuts aquest Sant Jordi.
Joan Martínez Benazet i Èric Jover amb “Divendres 13: La pandèmia a Andorra”. Presentat el dia 10 d’abril a la Biblioteca Comunal d’Escaldes.
Sergi Mas i Balaguer (ACS) “Tafetans de justícia”, presentat a la Biblioteca de Sant Julià el dia 24 de març 2026, llibre que junt amb els dos anteriors està considerat dels més venuts d’aquest Sant Jordi.
Sofia Masegosa, amb “El Rebost i altres malsons”, presentat l’11d’abril a la Biblioteca Comunal d’Encamp.
Gualbert Osorio, va presentar el seu segon llibre dedicat a “Ràdio Valira”, el qual va ser presentat el passat mes de febrer. El seu anterior llibre va ser “Ràdio Andorra, la història d’un mite que va fer història” (2013).
Robert Pastor va presentar “Foscors a Ponent”, a part de la reedició d’“Aquí les penjaven”. Va ser presentat a la Biblioteca d’Encamp.
Joan Peruga, “El Museu de l’Elefant”, nova edició en format còmic amb la col·laboració del dibuixant Carles Pellejero i que es va presentar el proppassat novembre de 2025 a la Biblioteca Comunal Antoni Morell de la Massana.
El jove dibuixant, Ramon Pujol, va presentar el primer volum de còmics amb “Llegendes d’Andorra” que inclou en format gràfic, la Llegenda del Llac d’Engolasters, El Combat de Setúria i La Dama Blanca d’Aubinyà.
Revista número 38 d“Àgora Cultural d’Andorra, coordinada per la SAC. Es va presentar al Centre Cultural La Llacuna, el dia 21 d’abril, juntament amb la tradicional litografia que es va poder adquirir a l’estand d’Àgora, el dia 23. L’obra és un gravat d’Arnau Sánchez Campamà que porta per títol “El drac sota la tempesta”, ple de simbologia.
La Dra. Carmen Romero i el llibre “La edat no importa”. Va ser presentat a l’Ambaixada Espanyola, acompanyada de la Baronessa Carmen Thyssen.
Joan Carles Sasplugas, amb “Columnes de vida” (16.4.2026), a MoraBanc.
Sense obviar a Jaume Rossa Naudí (ACS) que al seu dia ens havia presentat les seves “Vivències d’un canillenc”. Rossa és l’autor de quatre imatges de la Verge de Meritxell distribuïdes a diferents països, Itàlia, França, Espanya i Andorra, respectivament.
Societat Andorrana de Ciències, “40 anys de la SAC i d’evolució del món” (llibre presentat al Centre Cultural de La Llacuna, el 21 de març de 2026. On s’ha de destacar la producció literària de l’entitat, xifrada amb 122 llibres propis, 194 Butlletins, altres 36 llibres en col·laboració d’altres entitats, i 38 Revistes Àgora Cultural, etc. Alhora s’ha de destacar que la SAC va obtenir, a partir de l’any 2009, un ISBN propi per al llibre “L’Andorraneitat”, de la 21a Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), en la qual participa cada any.
Laura Tomàs també va presentar el seu últim “Matermorfosis” (2025).
Sor Maria Victòria Triviño, és l’autora del llibre “Els escrits de Sant Just d’Urgell, segle VI” que va presentar el Bisbat d’Urgell recuperant els texts del que va ser el primer Bisbe d’Urgell documentat. Prologat pel Copríncep Episcopal Josep-Lluís Serrano Pentinat. D’aquesta obra està prevista una segona edició traduïda al castellà. El llibre es va presentar el dia 16 d’abril al Principat d’Andorra, a Santa Maria del Fener, i el dia abans també a la Seu d’Urgell, al Casal Parroquial de Sant Ot.
Àlvar Valls, a part d’”Entre l’infern i la gloria” (2025), guanyador del Premi Crexells del 2021, també cal recordar la seva anterior gran obra “Bibliografia general de Jacint Verdaguer (1864 – 2023)”, realitzada conjuntament amb la Roser Carol i publicada l’any 2024.
Albert Villaró no podia faltar a la cita de Sant Jordi, el també prolífic autor, ara, va presentar “Cadí: una biografia”.
Tanmateix, el mes d’abril també es van donar els Premis del XXIX Concurs de Poesia Miquel Martí i Pol 2026.
La propera cita literària serà l’entrega dels “XLIV Premios Literarios Sant Jordi 2026”, organitzats per la “Consejería de Educación y el Departamento de Lengua Castellana i Literatura del Colegio Español María Moliner”, amb diversos patrocinadors. L’acte tindrà lloc el pròxim dijous, dia 7 de maig, a la sala d’actes del Centre de Formació Professional d’Aixovall i també amb el suport del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’Andorra.
Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) i Secretària general de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA),
