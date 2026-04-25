La formació contínua: clau per a la competitivitat empresarial

En un entorn econòmic globalitzat i altament tecnològic, la competitivitat empresarial ja no depèn només dels productes o serveis que s’ofereixen, sinó sobretot de les persones que en formen part. En aquest context, la formació contínua s’ha convertit en una eina estratègica imprescindible per a garantir la sostenibilitat i el creixement de les empreses.
Les competències que avui són clau poden quedar obsoletes en pocs anys. La digitalització, la intel·ligència artificial, els nous models de negoci i els canvis en les expectatives dels clients obliguen les empreses a adaptar-se de manera constant. La formació contínua permet actualitzar coneixements, adquirir noves habilitatsi anticipar-se als canvis, en lloc de reaccionar-hi tard.
Tot i que la formació tècnica és fonamental, la competitivitat també depèn de les habilitats transversals: comunicació, lideratge, treball en equip, capacitat d’aprenentatge o gestió del canvi. Les empreses que inverteixen en aquest tipus de formació tenen equips més flexibles, resilients i preparats per a afrontar situacions complexes.
La formació contínua no només millora el rendiment, sinó que també té un impacte directe en la motivació i la fidelització del talent. Quan una empresa aposta pel desenvolupament professional dels seus treballadors, envia un missatge clar: confia en les persones i vol créixer amb elles. Això reforça el sentiment de pertinença i redueix la rotació.
Les empreses més competitives són aquelles que han convertit l’aprenentatge en part de la seva cultura. No veuen la formació com una acció puntual, sinó com un procés continu, integrat en el dia a dia. Compartir coneixement, aprendre dels errors i fomentar la curiositat són pràctiques habituals en organitzacions que volen innovar.
Encara avui, algunes empreses veuen la formació com una despesa. Però, la realitat demostra que és una inversió amb retorn: millora la productivitat, la qualitat del treball, la capacitat d’innovació i la satisfacció dels clients. No formar implica assumir el risc de quedar-se enrere.
La formació contínua, aixó sí, només funciona si compta amb el suport del lideratge. Quan directius i responsables d’equip donen exemple, s’impliquen i també continuen aprenent, es crea un entorn on el desenvolupament professional és valorat i compartit.