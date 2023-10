Coberta del “Llibre de les bèsties”

Títol: Llibre de les bèsties

Escriptors: Ramon Llull / Pep Brocal

Il·lustrador: Pep Brocal

Editorial: Bang Edicions

Pàgines: 152

Edat: A partir d’11 anys

Des de l’espectacular sobrecoberta a la trepidant persecució final, passant per les guardes, les solapes, l’ús del color i la composició trencadora de les vinyetes, tot en aquesta adaptació del Llibre de les bèsties lul·lià que fa Pep Brocal està a l’altura del prestigi del clàssic revisitat.

«Tot el que faci ha d’anar al servei de la lectura», deia l’autor en una entrevista a Núvol, i en efecte cada decisió que pren serveix a la narració i al gaudi estètic dels lectors, i faig èmfasi en el plural perquè de vegades la mateixa informació –com ara l’estructura de Fèlix o el Llibre de meravelles de què forma part aquest volum o el context biogràfic de Llull– s’explica per diferents vies, de manera que lectors amb bagatges culturals diversos puguin accedir a la història.

Llibre de les bèsties és una reflexió sobre l’art de governar i els perills del poder, propiciats per la naturalesa perversa del comportament humà. Els personatges animals –dos dels quals han canviat de gènere respecte a l’original, una transgressió que funciona sense grinyols– encarnen el poder reial, en mans del lleó; l’ambició desmesurada del llest que sempre cau de quatre grapes –la guineu, la Renard, protagonista maquiavèl·lica plena de matisos–; els aprofitats que envolten els poderosos, o els prudents que no gosen i són devorats sense pietat, entre d’altres.

L’argument de la faula no només se centra en les lluites de poder entre els diversos candidats al tron reial, sinó que també intercala alguns dels exemples o contes moralitzadors que Llull inclou a l’original. En aquest cas, el tractament cromàtic varia, amb colors més plans respecte als degradats de la trama principal, si bé per tot abunden els tons ocres, blavosos i verdosos, amb uns escenaris de fons poc definits.

Més enllà de la riquesa de l’edició, a l’altura de la qualitat d’un clàssic que encara ens parla després de vuit segles, cal destacar la contínua variació en la composició de vinyetes i pàgines, amb els límits marcats per la taca de color, de la qual sovint els personatges sobresurten.

Tant la il·lustració com el text, adaptat al català contemporani, inclouen alguns elements que connecten amb l’origen medieval de l’obra, com ara els noms d’alguns dels personatges –Orifany, Onça, Renard–, i això suma riquesa al conjunt.

Lluny del que es podria pensar, Llibre de les bèsties no és una mera versió simplificada d’un clàssic del patrimoni literari català per a acostar-lo a joves amb mandra lectora, sinó que és un encert tant de l’editor com de l’autor-adaptador amb un valor propi més enllà de la font de què beu.





Àgata Losantos / Clijcat / Faristol