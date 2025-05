Renovar la cuina sense obres i amb poc pressupost

La cuina d’una llar (AMIC)

Vols donar-li un aire nou a la teva cuina, però no vols fer obres ni invertir molts diners perquè ara no és un bon moment? Doncs, que sàpigues que això és totalment possible! Amb petits canvis ben pensats, pots transformar l’estil i l’atmosfera d’aquest espai que comparteix tota la família. Una estança que, molt probablement, sigui de les més utilitzades diàriament.

Un dels recursos més efectius i econòmics és jugar amb accessoris i tèxtils. Draps de cuina, estovalles o, fins i tot, davantals a la vista poden aportar color, textura i personalitat. Pots canviar aquests elements amb les estacions com, per exemple, tonalitats càlides i teixits més densos a la tardor i hivern; i colors frescos i estampats lleugers a la primavera i estiu.

Un altre canvi que et pot servir són les cortines o estors. Busca una estètica més neta i natural. Aposta per teixits neutres o amb dissenys senzills que combinen amb els colors dominants de la teva cuina. L’important és mantenir una coherència visual que ajudi a tenir una sensació d’amplitud i calma.

A més, pots renovar petits objectes decoratius com pots de vidre, plantes aromàtiques en tests o canviar els tiradors dels armaris per models més actuals. Fins i tot afegir una catifa o uns llibres de cuina a la vista pot aportar calidesa i un toc personal.





Per Tot Sant Cugat