Un plat d’arròs amb bonítol (Getty images)

Aquesta setmana la secció vol apropar el lector a una recepta que és fàcil i molt saludable. Amb els diferents ingredients que la configuren serà extremadament difícil que hi hagi algú de la família que no li agradi. Pel que fa al cost dels productes que necessita la recepta, aquests serien d’un preu mig ja que el bonítol és un xic car, però, per contra, està ple de propietats nutritives. A més de ser molt saborós. Resumint. La proposta de la setmana és arròs amb bonítol.

Ingredients (per a 4 persones):

300 g d’arròs

400 g de bonítol fresc (sense espines ni pell)

1 pebrot verd

1 pebrot vermell

1 ceba mitjana

2 grans d’all

2 tomàquets madurs

750 ml de brou de peix o aigua

Oli d’oliva verge extra

Sal

Pebre negre

Un polsim de pebre vermell dolç (opcional)

Julivert fresc (per a decorar)





Elaboració: