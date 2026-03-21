Arrenca el 17è Circuit Fer, que aquest any s’estén cap al Solsonès

Aquest diumenge, dia 22 de març, comença la 17a edició del Cadí Circuit Fer amb la tercera Embarrancada de Coll de Nargó, que donarà el tret de sortida a la temporada de curses de muntanya que s’engloben sota el paraigua del Circuit Fer i que aquest any presenta algunes novetats. La principal serà l’estrena de dues noves curses amigues (no puntuables), una de les quals suposa l’entrada del Circuit Fer a la comarca del Solsonès, ja que la cursa de La Xafonada transcorrerà pel terme municipal d’Odèn ja a la tardor, el 10 d’octubre. L’altra cursa que s’incorpora al calendari aquest any és La Mata-Sants, el 25 d’abril, a Castellbò.
Tenint en compte la implicació d’entitats locals i de voluntaris en l’organització del Circuit Fer i a una voluntat de no saturar el calendari, s’ha decidit limitar el circuit anual a 13 curses, 11 de les quals seran puntuables. Això implica que cada any hi haurà dues curses que descansaran, i aquest 2026 no hi haurà edició de la Vertical Urgellet i de la Radikal Estana.
Pel que fa al Circuit Fer petit s’ha establert també un sistema de rotació per tal que totes les curses puguin anar oferint aquesta categoria: aquest any els més petits podran participar a la Volta Peramola el 4 d’abril, a la Berén-Sant Quiri el 2 de maig, a l’Arruix@Vol el 31 de maig, a la Cursa del Pla el 20 de juny, a la Trobada d’Aristot el 2 d’agost i a La Foranca el 4 d’octubre. La resta de curses d’aquesta nova edició del Cadí Circuit Fer seran l’Escanyabocs el 6 de juny, la Vertical Prat el 5 de setembre, la Transfronterera el 20 de setembre i la mítica Marató de Boumort, que tancarà l’edició 2026 el 24 d’octubre.
En la presentació del Cadí Circuit Fer, la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, ha ressaltat l’aposta de la institució, un any més, per aquest esdeveniment “ja que es combina perfectament amb la nostra idea de promoció de la comarca, tant a nivell esportiu com de valorització del patrimoni natural i de l’entorn, i alhora en destaquem la implicació que hi tenen les persones que voluntàriament dediquen temps a organitzar les curses als seus pobles”.
Aquest aspecte també ha sigut remarcat per la directora d’IDAPA, Amàlia Sanz, que ha definit el Circuit Fer com un “referent” a nivell d’Alt Pirineu i Aran i n’ha subratllat el seu paper “d’unió de territoris”, ja que al marge de la novetat del Solsonès, la Transfronterera entra en terres andorranes i la Radikal Estana en terres cerdanes.
Per part de la Unió Excursionista Urgellenca, Imma Obiols i Marc Segarra han presentat altres novetats de l’edició d’enguany, com la creació d’una nova categoria de Màsters 60 “perquè cada cop hi ha més gent que arriba als 60 anys en bona forma i té molt interès en les curses de muntanya”, o el fet que el Circuit Fer s’hagi dotat d’un reglament intern.
Tots dos han mostrat la satisfacció per l’entrada de les noves curses: “Tant des de Castellbò com d’Odèn ja feia temps que hi havia moltes ganes de formar part del Circuit Fer i això demostra la solidesa i la bona feina que s’està fent des de ja fa 17 edicions.”
A més del suport institucional del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i d’IDAPA, el Circuit Fer té el suport de la Cooperativa Cadí, PEUSA, Taurus, el Parc Olímpic del Segre, la Mancomunitat d’Esquí Nòrdic i altres empreses de la comarca.
