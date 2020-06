Creixement personal: La Ment

És molt curiós com funciona la ment. El nostre cervell reacciona a les emocions que sentim, fent que el nostre cos adopti unes postures concretes. El curiós és que si adoptem aquestes posicions podem fer que el nostre cervell senti aquestes emocions. És a dir, funciona en les dues direccions.

Mira com camines quan estàs content o quan estàs trist. Si et poses a caminar d’aquesta forma quan no sents aquesta emoció, ocorrerà que en uns segons el cervell la sentirà. Per tant podem utilitzar alguns trucs mentals per a sentir-nos més feliços.

Una cosa que sempre ens fa sentir bé és ajudar a algú. Una cosa tan senzilla com cedir el lloc en l’autobús a un altre, fa que et sentis millor. Simplement somriure, és una cosa que funciona. Mira algun vídeo que dibuixi aquest somriure en la teva cara.

Si el nostre objectiu és animar-nos, allunyem-nos de la solitud. Saludem, quedem o parlem amb algun amic. Les relacions socials en si, solen animar-nos. Una altra cosa que té la capacitat d’afectar la nostra ment i molt és la música.

Segons l’estat d’ànim que busquis, posa una melodia o una altra i ho notaràs ràpidament. Ja ho deia Azúcar Moreno en la seva cançó “Solo se vive una vez” Recordes? “Enciende tu transistor, y siente unas cosquillitas por los pies” la ment és un aliat o un enemic segons com decideixis alimentar-la.

Llegeix l’article ampliat a www.juanjuncosa.com.