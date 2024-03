Regulen els requisits d’accés i el procediment d’adjudicació dels habitatges públics de preu assequible

La ministra Marsol visitant un dels pisos de lloguer social (SFG)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha presentat el Reglament d’accés, adjudicació i gestió dels habitatges públics de preu assequible. Ho ha fet dins d’un dels pisos de l’antic Hotel Àrtic (c. Tobira, 11), el primer edifici del nou parc públic, els 27 pisos del qual s’adjudicaran mitjançant el Reglament que es publicarà properament al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

“És el primer pas, ferm, per a crear un parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible que, en els propers dos anys, incorporarà més de 300 pisos al mercat”, ha dit la ministra Marsol. “Treballem amb intensitat per a assolir la voluntat del Govern i avançar perquè cap família hagi de destinar més del 30 per cent dels ingressos al lloguer”, ha afegit. La creació del parc públic d’habitatge a preu assequible se suma a altres mesures en les que treballa l’Executiu per a fer aflorar al mercat pisos buits, fomentar la col·laboració amb els comuns i potenciar les inversions públic-privades.

El Reglament, que avui dilluns ha presentat Conxita Marsol juntament amb el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, crea un Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible, que permetrà proporcionar informació sobre les persones i famílies que en requereixen, així com de les característiques i tipologia de les llars. Alhora, el Registre constituirà una base de dades dels qui compleixen els requisits d’accés al parc públic de lloguer. A banda del Registre, el Reglament regularà l’accés i el procediment d’adjudicació, un procés que anirà a càrrec de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), que també gestionarà els pisos (adjudicació, contractes i manteniment d’edificis).

Les persones interessades a optar a un habitatge públic de preu assequible caldrà, doncs, que s’inscriguin prèviament a un Registre. Ho hauran de fer tant la persona sol·licitant, com tots els membres majors d’edat de la unitat familiar de convivència, i és un requisit imprescindible que hagin residit a Andorra durant almenys els darrers cinc anys. Els aspirants a un pis del parc públic de lloguer assequible hauran d’acreditar que destinen més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer, i que no disposen d’un habitatge de propietat, ni a Andorra ni a l’estranger.

A més, els sol·licitants, majors d’edat, hauran d’acreditar que disposen d’uns ingressos mínims anuals situats entre el salari mínim vigent, i màxims de fins a 2,2 vegades el salari mínim. En el cas de famílies amb dos o més fills menors a càrrec, els ingressos màxims anuals nets s’incrementen fins a 2,5 vegades el salari mínim, sempre que els dos progenitors acreditin una font regular d’ingressos. Per a poder formar part del Registre, el patrimoni de la persona sol·licitant o membres de la unitat familiar de convivència haurà de ser inferior a 4 vegades el salari mínim en còmput anual. S’inclouen dins aquest concepte els estalvis dipositats als bancs, qualsevol immoble o dret real amb contingut econòmic, així com el valor dels béns mobles que estiguin inscrits en qualsevol registre.

Per a cadascun dels edificis del parc públic d’habitatge de lloguer a un preu assequible, es publicarà al BOPA una convocatòria d’accés i d’adjudicació, que establirà el preu mínim de l’habitatge segons la tipologia. En qualsevol cas, els adjudicataris pagaran, com a màxim, el 30% dels seus ingressos per al lloguer. En tot cas, la renda de lloguer serà el 25% inferior a preu de mercat.

El termini de durada de la cessió de l’ús d’un habitatge de preu assequible és de tres anys, a comptar des de la data de formalització del contracte, i és prorrogable d’any en any fins a un màxim de dos anys més, sempre que la persona adjudicatària continuï complint els requisits per a accedir a un habitatge públic de preu assequible en el moment en què finalitza el termini principal o la pròrroga.

Les persones interessades, degudament inscrites en el Registre, són preseleccionades, en primer lloc, segons la composició de la llar i la tipologia de l’habitatge disponible. Així, per exemple, una persona sola o una parella seran candidats a un estudi o un pis d’una habitació, mentre que les famílies amb fills optaran a habitatges de més d’una habitació.

Amb relació als criteris d’adjudicació, els ingressos de la llar seran un factor important a l’hora de puntuar els candidats. Obtindran una major puntuació els candidats amb ingressos que superin lleugerament el salari mínim, un sistema de punts que anirà baixant fins aquells que acreditin ingressos superiors o iguals a dos cops els salari mínim. Així mateix, les persones que acreditin més de deu anys de residència ininterrompuda obtindran una puntuació extra, així com aquells inscrits a la parròquia on s’ubica l’habitatge públic de preu assequible, en un termini ininterromput de 2 anys abans de la data de la convocatòria. Els criteris d’adjudicació tindran en compte les persones amb discapacitat, les famílies monoparentals, les víctimes de violència de gènere, les persones de més de 65 anys i també les de menys de 35 anys.

Els primers pisos que es posaran a disposició del parc públic d’habitatge de lloguer assequible són els 27 de l’Edifici Tobira, 11: 12 habitatges d’1 habitació, 12 habitatges de 2 habitacions, i 3 habitatges de 3 habitacions. Un cop es publiqui el Reglament al BOPA, els candidats podran inscriure’s al Registre, al servei de Tràmits o a través de la seu electrònica.