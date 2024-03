El Comitè Europeu de Drets Socials publicarà dimecres les seves conclusions i constatacions de 2023

La seu del Consell d’Europa (SFG)

El Comitè Europeu de Drets Socials (CEDE) publicarà les seves conclusions de 2023 pel que fa a 31 estats sobre els articles de la Carta Social Europea relatius a “Infants, famílies i migrants” el dimecres 20 de març de 2024. Els països són: Andorra, Armènia, Àustria, Azerbaidjan, Bòsnia i Hercegovina, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Estònia, Geòrgia, Hongria, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, República de Moldàvia, Montenegro, Països Baixos, Macedònia del Nord, Noruega, Romania, Regne Unit, Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Suècia, Txeca, Turquia i Ucraïna.

Com a part del procediment d’informe, el CEDS va adoptar 799 conclusions: 415 conclusions de conformitat amb la Carta i 384 conclusions d’incompliment, així com una observació interpretativa sobre la pobresa infantil.

El CEDS va rebre 34 informes nacionals sobre nens, famílies i migrants el 2023.

El Comitè també ha tingut en compte els comentaris presentats pels sindicats i les organitzacions d’empresaris, les institucions nacionals de drets humans i les organitzacions no governamentals, així com qualsevol altra font d’informació que consideri útil per a examinar la situació nacional.

A més de les conclusions, el CEDS també publica les seves conclusions de 2023 sobre vuit estats (Bèlgica, Bulgària, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia i Portugal) que han acceptat el procediment de queixes col·lectives.

La publicació de les conclusions i conclusions de 2023 es farà públic aquest dimecres, 20 de març, a la sala 6 del Palau d’Europa.

El proper cicle de seguiment es basarà en l’última reforma de la Carta.

La presidenta del Comitè Europeu de Drets Socials, Aoife Nolan, així com la resta de membres de la Mesa, Eliane Chemla, vicepresidenta, Tatiana Puiu, vicepresidenta segona i Kristine Dupate, ponent general, seran qui presentaran les principals conclusions.