Registrats cinc nous positius de COVID-19 aquest dijous a l’Alt Pirineu i Aran

La Regió Sanitària de l’Alt Urgell i Aran ha registrat aquest dijous cinc nous contagis de COVID-19. Això eleva a 550 el total de positius confirmats a les comarques pirinenques des de l’inici de la pandèmia, el mes de març passat. Tanmateix, els quatre hospitals de la zona (els de la Seu, Puigcerdà, Tremp i Vielha) no tenen a data d’avui cap ingressat per complicacions derivades del virus.

Cap d’aquests cinc nous positius correspon a l’àrea de la Seu d’Urgell, on aquesta setmana s’ha diagnosticat un cas amb símptomes lleus a un infant del Casal Municipal d’Estiu. Sobre la situació a l’Alt Urgell, l’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha destacat que el centre mèdic urgellenc ja torna a estar sense cap ingressat per complicacions de coronavirus, després que s’ha donat l’alta mèdica al jove que havia estat atès per una pneumònia i que acabarà la recuperació a casa seva. En aquest sentit, sí que es manté el seguiment de cinc persones aïllades a domicili per haver donat positiu, juntament amb els seus contactes més directes.

Amb relació als casals d’estiu, Jordi Fàbrega ha recordat que les proves PCR, el rastreig i l’aïllament dels casos detectats o sospitosos “és l’única manera de tallar les cadenes de transmissió”, i agraeix la col·laboració de tothom “per complir amb les mesures que indiquen des del CAP. Fàbrega ha aprofitat per recordar que des de l’inici dels casals hi han assistit uns 1.200 nens cada setmana, i d’aquesta xifra només tres infants han donat positiu; és a dir, només un 0,05% dels inscrits. A més a més, s’ha pogut constatar que cap d’ells no es va infectar al casal. Per això, fa novament una crida a la calma “perquè això serà llarg i ens hi hem d’anar acostumant”.

Al conjunt de Catalunya, aquest dijous s’ha reportat 1.070 nous contagis i dues noves morts. La gran majoria de nous positius es detecten a l’àrea de Barcelona (774 les darreres vint-i-quatre hores), sumant les xifres de Barcelona ciutat (249) i de les regions metropolitanes Nord i Sud. La regió de Lleida segueix sent l’altre focus principal (159 casos nous al darrer recompte) tot i que ja s’hi constata una tendència a la reducció de positius.

Pel que fa a Andorra, ara mateix hi ha 64 casos confirmats des del primer rebrot que va tenir lloc ara fa unes setmanes en una obra d’Escaldes-Engordany. Aquesta setmana se n’ha detectat un altre en un grup de participants en una estada al Palau de Gel de Canillo, si bé des de la direcció d’aquest complex han informat que el contagi no es va produir en aquest equipament. Dels positius actius al Principat, la majoria estan aïllats al seu domicili i només un resta ingressat a l’Hospital de Meritxell, estable a planta.

Agraïment a la comunitat ‘Maker’

D’altra banda, el Sant Hospital de la Seu ha agraït públicament aquest dijous la feina feta des de l’inici de la pandèmia per la comunitat ‘Maker’ de l’Alt Urgell. El president de la fundació, Jordi Fàbrega, s’ha reunit amb membres d’aquest col·lectiu de propietaris d’impressores 3D i ha elogiat el fet que durant els mesos més durs del confinament han fabricat materials que el personal sanitari necessitava amb urgència, com són peces de respirador, tiradors, pantalles facials i salvaorelles. El representant de l’hospital els ha expressat l'”agraïment” infinit perquè considera que si “ens n’hem sortit, de moment”, en part és gràcies a aquesta col·laboració.