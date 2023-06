Refundació de Progressistes amb un full de ruta clar

El nou president de Progressistes-SDP, Josep Roig -esquerra- durant la campanya de les eleccions generals 2023 (candidatura)

Vist i plau dels afiliats de Progressistes – SDP a la nova direcció del partit i, per tant, també, al full de ruta que els nous líders proposen per als propers anys. La formació que ara té com a president a Josep Roig i a Aaron Comella com a secretari d’organització interpreten el relleu com una mena de refundació que impulsi el moviment de centreesquerra a Andorra. L’objectiu: bastir un projecte sòlid per als comicis generals de 2027.

Progressistes – SDP considera clau potenciar la seva visibilitat, el seu dinamisme, a les parròquies com a pal de paller que condueixi a la desitjada regeneració del partit. Els canvis al seu capdavant no vol dir, necessàriament, que la fins ara cara visible, Jaume Bartumeu, abandoni la política. La seva experiència ha de ser un actiu dels progressistes.

En la seva ponència, els nous líders han exposat els eixos principals que han de catapultar la formació cap a una altra pantalla, amb una Andorra social, progressista i europea. També s’aposta per un enfortiment de la comunicació, tant interna com externa, així com potenciar els comitès locals. Igualment, des de la formació es crearà un equip de coordinació amb el Partit Socialdemòcrata, es vol incrementar les aparicions en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials, així com la presència en els esdeveniments públics.





La nova comissió de política nacional

Josep Roig: President

Aaron Comella: Secretari d’Organització

Meritxell Pujol: Administradora

NajimAouraghe: vocal

Alain Mateu: vocal

Cristina Montolio: vocal

Marc Nogués: vocal

Marian Sanchiz: vocal

Àngel Subirats: vocal

Elisabet Zoppetti: vocal