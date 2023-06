Es tanquen els III Jocs de la Gen Gran fins d’aquí a 2 anys

Cloenda dels III Jocs de la Gent Gran (Xavi Pujol)

Èxit rotund dels III Jocs esportius de la Gent Gran que s’han celebrat aquest cap de setmana a Canillo i Encamp, en dues jornades on els protagonistes s’han esforçat al màxim per a assolir les fites. En total, unes 250 persones provinents de les set parròquies han competit en les disciplines que combinaven l’esport i l’agilitat mental (piscina, proves de destresa, golf, ball en línia, tennis taula a Encamp el dissabte, i tir amb arc, caminada, gimnàstica i classe de zumba a Canillo, aquest diumenge).

Durant l’acte de cloenda s’ha volgut posar en relleu la importància de la celebració d’aquest esdeveniment més enllà dels beneficis per a la salut, perquè promou hàbits de vida saludable i la socialització i permet intercanviar experiències, així com conèixer i relacionar-se amb altres persones.

L’esdeveniment ha estat organitzat pel Govern d’Andorra, els set comuns, el Comitè Olímpic Andorrà i Solidaritat Olímpica, les set associacions de gent gran, així com la Federació que les agrupa. D’aquí a dos anys seran els comuns d’Ordino i de la Massana qui n’assumiran l’organització.

La meteorologia no ha acompanyat durant la darrera jornada, fet que ha obligat a suspendre alguna de les proves. No obstant això, la participació s’ha mantingut similar en els dos dies. L’edifici Perecaus de Canillo ha acollit la prova de tir amb arc, una classe de gimnàstica i també la cerimònia de cloenda, com estava previst. La caminada s’ha fet al passeig del riu, la classe de zumba s’ha fet a l’edifici del telecabina de Canillo.

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ha posat en relleu que els premis que s’han atorgat “no són només una recompensa a l’esforç, sinó un reconeixement al treball en equip, a la companyonia i al respecte a l’adversari”.

Per la seva banda, la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha destacat la implicació de tots els departaments que han pres part en el desenvolupament dels jocs, i ha afegit que “jornades com aquestes fomenten les relacions personals entre els participants, i per això celebro que iniciatives d’aquest caire puguin tenir continuïtat”. Finalment, ha felicitat tots els participants i guanyadors.

Al seu torn, el president de la Federació d’Associacions de la gent gran, Fèlix Zapatero, ha comunicat que els pròxims jocs tindran lloc a Ordino i a la Massana, d’aquí a dos anys. També ha volgut posar en relleu la xifra de participants, que ha qualificat d’impressionant, “ja que és una mostra de la implicació en tot el que suposa la millora de la nostra salut”.

L’acte també ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell; de la consellera general Meritxell Alcobé; del secretari d’estat d’Esports, Alain Cabanes; del cònsol menor d’Encamp, Joan Miquel Rascagnères; de la cònsol menor d’Ordino, Eva Choy; de la cònsol major de la Massana, Olga Molné, i dels cònsols de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mònica Codina. També hi ha assistit el conseller de Gent Gran i Benestar Social de Canillo, Miquel Casal; el conseller de Circulació, Aparcaments i Patrimoni d’Andorra la Vella, Gerard Menardia; la consellera Turisme i Esports de Sant Julià de Lòria, Diana Sánchez, i la consellera de Gent Gran, Infància i RRHH d’Escaldes-Engordany, Magda Mata, a més del president del COA, Jaume Martí.

Encamp va posar en marxa els jocs aquest dissabte amb un acte inaugural que va consistir en una desfilada de banderes acompanyada de les actuacions dels castellers i de la coral de la gent gran d’Andorra. Les modalitats que es van fer a Encamp van ser piscina, proves de destresa, golf, ball en línia i tennis taula.

Un cop atorgats els premis de totes les disciplines aquest diumenge, l’acte ha clos amb una actuació del Cor de Rock d’Encamp i amb un dinar popular.