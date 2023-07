“Reestrena” de l’església romànica de Sant Joan de Caselles

Esquelets de persones trobats a l’exterior de l’església de Sant Joan de Caselles (SFGA)

Aquest dimarts a la nit s’han donat a conèixer els treballs de restauració, d’il·luminació i d’adequació dels espais interiors i exteriors de l’església romànica de Sant Joan de Caselles, a Canillo. Els treballs s’han dut a terme entre el mes de novembre del 2022 i el juny del 2023, amb l’objectiu de revalorar els elements més singulars i característics del monument i dels béns culturals que alberga i han tingut un cost total de 205.450 euros.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que “amb aquesta intervenció a Sant Joan de Caselles, el Govern reafirma el seu compromís en revalorar el romànic a casa nostra. La intervenció ha cercat en tot moment el respecte als valors històrics, artístics, culturals i religiosos del monument i la conservació de l’esperit del lloc”. A l’acte també hi ha assistit el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, els cònsols de Canillo i altres autoritats de la parròquia i del país.

Pel que fa als treballs, d’una banda s’ha realitzat la il·luminació monumental del temple, tant l’exterior com l’interior, per a donar relleu als elements més característics i singulars que el representen i millorar l’entorn immediat, seguint els criteris de sostenibilitat i d’estalvi energètic. A més, les tasques d’adequació han permès netejar les encavallades del sostre al mateix temps que documentar-les en l’àmbit gràfic i extreure restes per analitzar-les i obtenir més informació sobre la construcció de l’església romànica.

D’altra banda, s’ha recuperat i restaurat la decoració pictòrica de l’arc triomfal, que es trobava parcialment oculta sota diverses capes de calç, així com el mobiliari de fusta del segle XVIII i s’han fet tasques de conservació del conjunt mural romànic, el retaule i el frontal d’altar barroc. Finalment, la intervenció s’ha completat amb el seguiment arqueològic que ha comportat el descobriment de deu enterraments humans d’època medieval i la troballa d’una clau de forja i un anell de bronze en una de les restes exhumades.

La direcció dels treballs d’adequació i il·luminació ha estat a càrrec de l’arquitecte Miquel Mercè i l’han duta a terme les empreses Construccions Purroy i PIME, amb la col·laboració i participació econòmica de FEDA i del Comú de Canillo. Mentre que la recuperació i restauració de les pintures decoratives ha anat a càrrec de l’equip tècnic del departament de Patrimoni Cultural. L’empresa de restauració De Vell a Bell ha dut a terme la neteja de les encavallades de fusta i del soler de la nau, i l’estucat de les parets ha anat a càrrec de ‘Pintura art i decoració lo Antic’. Així mateix, la intervenció s’ha dut a terme amb l’assessorament de l’expert en conservació i restauració Eudald Guillamet.

Cal recordar que l’església forma part de la candidatura multinacional (Andorra- França-Espanya) a la Llista representativa del patrimoni mundial de la UNESCO ‘Els testimonis materials de la construcció de l’estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra’. I, a més, tant l’església de Sant Joan de Caselles com els altres monuments de la candidatura ja formen part de la Llista indicativa de la UNESCO, un pas més per a arribar a formalitzar la demanda a l’organisme internacional.

Sant Joan de Caselles és un dels exemples més coneguts i rellevants del romànic andorrà i l’any 2003 va ser declarada bé d’interès cultural. La nau i el campanar van ser construïts entre finals del segle XI i principis del segle XII, els porxos que cobreixen l’entrada principal i la façana de ponent són posteriors, probablement dels segles XVI o XVII.